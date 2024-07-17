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Выборы президента США ,  
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CNN узнал, что Маск и сын советовали Трампу взять Вэнса в вице-президенты

CNN: Маск, Карлсон и старший сын советовали Трампу взять Вэнса в вице-президенты
Сюжет
Выборы президента США
Старший сын и Маск в последние минуты убеждали Трампа взять Вэнса в качестве вице-президента. 39-летний сенатор от Огайо прежде критиковал республиканца, но потом заявил, что ошибался на его счет
Джеймс Дэвид Вэнс и Дональд Трамп
Джеймс Дэвид Вэнс и Дональд Трамп (Фото: Gaelen Morse / Reuters)

В числе тех, кто поддержал кандидатуру сенатора от Огайо Джеймса Дэвида Вэнса на пост вице-президента при Дональде Трампе, были его старший сын Дональд Трамп-младший, бизнесмен Илон Маск, журналист Такер Карлсон, бывший старший советник Трампа Стив Бэннон и другие, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Также в числе тех, кто лоббировал Вэнса, телеканал перечислил инвестора в недвижимость и друга Трампа Стива Виткоффа, сенаторов от Алабамы Томми Тюбервилля и от Индианы Джима Бэнка.

По данным CNN, Маск был одним из нескольких людей, кто в последние минуты убеждал Трампа выбрать Вэнса. Еще одним таким человеком был Трамп-младший. По его словам, он сказал своему отцу за ужином: «Послушай, мне кажется, я видел его по телевизору. Я видел, как он вел дело против демократов. Я думаю, что никто не выразился более четко, и я думаю, что его история, его прошлое действительно помогли нам во многих областях, которые вам понадобятся».

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15 июля на съезде Республиканской партии сам Трамп официально стал кандидатом в президенты США и объявил Вэнса своим вице-президентом. Действующий президент Джо Байден назвал Вэнса «клоном Трампа», а вице-президент Камала Харрис вызвала его на дебаты.

Вэнсу 2 августа исполнится 40 лет. Он родился в Огайо. Его мать страдала от наркотической зависимости, поэтому воспитанием мальчика занималась бабушка. Впоследствии Вэнс рассказывал про нее, что она «любила Господа», «любила [ругательное] слово на букву F» и владела 19 пистолетами. Тяжелому детству, проведенному в бедности и лишениях, он посвятил книгу «Элегия Хиллбили» (hillbilly — жаргонное слово в США, «деревенщина»), которая стала бестселлером по версии New York Times.

После школы Вэнс поступил на службу в морскую пехоту США, где работал военным корреспондентом, это было время иракской войны. Вернувшись домой, он за два года окончил университет Огайо, а затем поступил на юрфак престижного Йельского университета. Затем устроился работать к венчурному капиталисту Питеру Тилю, а в 2017 году основал собственную фирму.

В эти годы Вэнс критиковал Трампа: говорил, что «не выносит» его и даже называл «американским Гитлером», Однако потом Вэнс изменил свои взгляды в отношении политика, отметив, что ошибался в нем. Сенатором от Огайо он стал в 2022-м.

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Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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