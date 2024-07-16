Байден назвал кандидата в вице-президенты Вэнса клоном Трампа

Трамп объявил Вэнса своим вице-президентом 15 июля. По мнению Байдена, между ними обоими нет никакой разницы. Действующий президент США считает, что хотя Вэнс и говорит о рабочих людях, он вместе с Трампом хочет повысить им налоги

Дональд Трамп (слева) и Джеймс Дэвид Вэнс (справа) (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден назвал кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса клоном своего оппонента Дональда Трампа. Его слова приводит Bloomberg.

«Он — клон Трампа по всем вопросам. <...> Я не вижу никакой разницы», — сказал Байден журналистам, когда поднимался на борт самолета перед вылетом в Лас-Вегас.

Позже в соцсетях американский лидер написал, что хотя Вэнс «много говорит о рабочих людях», на самом деле «он и Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых».

15 июля Трамп объявил кандидата на пост своего вице-президента — им стал 39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс. Политик объяснил свой выбор тем, что у Вэнса была «очень успешная деловая карьера в области технологий и финансов», так что во время предвыборной кампании он будет уделять большое внимание людям, за которых боролся.

Вэнс также известен тем, что выступал против оказания США военной помощи Украине. Трамп тоже критиковал Вашингтон за помощь Киеву. «Он [Трамп] сказал, что мы должны платить больше нашим солдатам, а не отправлять $60 млрд Украине», — приводил слова политика конгрессмен Мэтт Гетц в июне 2024 года.