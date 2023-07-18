США выделят Украине $1,5 млрд военной и сельскохозяйственной помощи

США выделят Киеву $250 млн на поддержку сельского хозяйства и военную помощь на $1,3 млрд

Украина получит от США $250 млн на поддержку сельского хозяйства после решения России не продлевать зерновую сделку, а также очередной пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд

Фото: Алексей Фурман / Getty Images

США выделят Украине $250 млн на поддержку сельского хозяйства, объявила директор агентства по международному развитию USAID Саманта Пауэр. Она накануне приехала в Киев.

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, такой как системы ирригации, элеваторы, пункты перевалки грузов, и на помощь фермерам для производства, хранения и экспорта продукции на мировые рынки. Суммарный объем помощи в рамках этой программы вырос до $350 млн.

О предоставлении дополнительной поддержки Пауэр объявила после решения России не продлевать свое участие в зерновой сделке. Глава USAID осудила действия Москвы и заявила, что Черноморская зерновая инициатива «имеет огромное значение для поставки украинских продуктов питания на мировой рынок».

Срок действия соглашения, которое прошлым летом заключили Россия, Украина, Турция и ООН, истек 17 июля. Москва вернется к соглашению, когда ее условия будут выполнены, говорил представитель президента Дмитрий Песков. В числе последних российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, помимо поддержки в области сельского хозяйства США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд. Туда войдут средства противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам, в том числе американские комплексы Vampire производства L3Harris Technologies и австралийские DroneShield, дроны Phoenix Ghost и Switchblade и боеприпасы.

О новом пакете Вашингтон объявит в ближайшие дни, пишет агентство.

В мае Пентагон сообщил, что с начала полномасштабных военных действий направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд. Российское руководство заявляет, что западные поставки оружия Украине затянут конфликт, но не повлияют на исход военной операции. Негативную реакцию Москвы вызвали поставки Киеву американских кассетных боеприпасов: в Минобороны заявили, что в случае их применения со стороны ВСУ Россия задействует аналогичное оружие.