США выделят Украине $1,5 млрд военной и сельскохозяйственной помощи

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 16:31
«Водопады» после ливня в Москве. Видео Общество, 19:28
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 19:25
Хуснуллин допустил увеличение финансирования льготной ипотеки Недвижимость, 19:12
Павел Дуров рассказал, какие криптовалюты он держит Крипто, 19:10
На Квачкова завели дело о дискредитации армии Политика, 19:05
Число заразившихся энтеровирусом в екатеринбургском детсаду выросло до 4 Общество, 19:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:02
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 19:02
Хуснуллин раскрыл планы поддержки спроса после окончания льготной ипотеки Недвижимость, 18:53
Глава Дагестана решил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион Спорт, 18:50
Токен криптопроекта Arkham вырос в цене в 15 раз после запуска на Binance Крипто, 18:44
Саудовская Аравия закупит турецкие беспилотники Bayraktar Политика, 18:43
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 18:39
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 18:39
Военная операция на Украине ,  
0 

США выделят Украине $1,5 млрд военной и сельскохозяйственной помощи

США выделят Киеву $250 млн на поддержку сельского хозяйства и военную помощь на $1,3 млрд
Украина получит от США $250 млн на поддержку сельского хозяйства после решения России не продлевать зерновую сделку, а также очередной пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд
Фото: Алексей Фурман / Getty Images
Фото: Алексей Фурман / Getty Images

США выделят Украине $250 млн на поддержку сельского хозяйства, объявила директор агентства по международному развитию USAID Саманта Пауэр. Она накануне приехала в Киев.

Деньги пойдут на развитие инфраструктуры, такой как системы ирригации, элеваторы, пункты перевалки грузов, и на помощь фермерам для производства, хранения и экспорта продукции на мировые рынки. Суммарный объем помощи в рамках этой программы вырос до $350 млн.

О предоставлении дополнительной поддержки Пауэр объявила после решения России не продлевать свое участие в зерновой сделке. Глава USAID осудила действия Москвы и заявила, что Черноморская зерновая инициатива «имеет огромное значение для поставки украинских продуктов питания на мировой рынок».

Срок действия соглашения, которое прошлым летом заключили Россия, Украина, Турция и ООН, истек 17 июля. Москва вернется к соглашению, когда ее условия будут выполнены, говорил представитель президента Дмитрий Песков. В числе последних российская сторона называла переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, помимо поддержки в области сельского хозяйства США намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $1,3 млрд. Туда войдут средства противовоздушной обороны и противодействия беспилотникам, в том числе американские комплексы Vampire производства L3Harris Technologies и австралийские DroneShield, дроны Phoenix Ghost и Switchblade и боеприпасы.

Читайте на РБК Pro
Главные банки США показали хорошие результаты. Что омрачает общую картину
Быстро снять боль в спине: пять простых асан
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно
Какую работу может найти россиянин в Дубае без знания английского языка

О новом пакете Вашингтон объявит в ближайшие дни, пишет агентство.

В мае Пентагон сообщил, что с начала полномасштабных военных действий направил Киеву военную поддержку на $37,3 млрд. Российское руководство заявляет, что западные поставки оружия Украине затянут конфликт, но не повлияют на исход военной операции. Негативную реакцию Москвы вызвали поставки Киеву американских кассетных боеприпасов: в Минобороны заявили, что в случае их применения со стороны ВСУ Россия задействует аналогичное оружие.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
сельское хозяйство военная помощь Зерновая сделка США Украина
Материалы по теме
Кремль предложил не забывать об использовании зерновых коридоров ВСУ
Политика
Шольц подсчитал расходы Германии на военную помощь Украине до 2027 года
Политика
Германия передаст Украине новые танки Leopard и другую помощь на €700 млн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter