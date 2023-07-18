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Минобороны обвинило США в создании «очагов природных инфекций» в Европе

Минобороны: США изучают переносящих инфекции комаров и создают искусственные очаги
США создают «искусственные очаги природно-очаговых инфекций», заявили в Минобороны. Характер распространения переносчиков неконтролируем и в эпидемический процесс «могут быть вовлечены целые регионы», отметили в ведомстве
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Научно-исследовательские организации Минобороны США проявляют интерес к изучению основных видов комаров и клещей, которые переносят такие эпидемически-значимые инфекции, как лихорадки долины Рифт, Западного Нила и денге, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

В Минобороны России уже отмечали, что такие исследования проводят в профильных организациях как в США, так и «в биолабораториях за рубежом», где в общей сложности изучают «более 100 видов клещей и комаров».

«Для массового получения переносчиков могут быть задействованы производственные мощности двойного назначения, в частности биотехнологической компании «Окситек», финансируемой фондом Билла и Мелинды Гейтс», — заявил Кириллов.

По его словам, американские специалисты «успешно владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания» и «разработанные ими способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами».

Как считают в Минобороны, США создают «искусственные очаги природно-очаговых инфекций». Учитывая, что характер распространения переносчиков неконтролируем, в эпидемический процесс «могут быть вовлечены целые страны и регионы», утверждает Кириллов.

Он отметил, в южной и Центральной Европе выросла численность неэндемичных азиатских тигровых комаров, а в Германии популяции этого вида сформировались в пяти федеральных районах. Другой вид комаров Culex modestus, который переносит лихорадку Западного Нила, нашли на территории Швеции и Финляндии.

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Одновременно в европейских странах наблюдается рост заболеваемости «нехарактерными трансмиссивными инфекциями», продолжил Кириллов. Он сослался на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым в прошлом году в Европе зарегистрировали больше инфицированных лихорадкой денге, чем за прошлое десятилетие. «Также наблюдался пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила — более 1 тыс. случаев, из них 92 смертельных. Связанные с укусами комаров факты заражения лихорадкой Зика впервые были зафиксированы во Франции», — заявил Кириллов.

Как считают в Минобороны, работа военных биологов США направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий». Эта деятельность «не контролируется в рамках Конвенции о биологическом оружии и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия».

По словам Кириллова, в ходе спецоперации российские военные обнаружили документы, которые говорят о том, что на Украине работали «профильные научно-исследовательские организации Минобороны США».

Российские власти после начала военной операции неоднократно обвиняли Вашингтон в реализации военно-биологических программ на Украине. В Минобороны заявляли, что в распоряжении ведомства оказались документы, которые подтверждают, что на американские военные биологи изучали на территории страны риски неконтролируемого распространения вируса птичьего гриппа по всей Европе «в случае применения биологического оружия против отдельных стран, в частности через диких птиц». Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине в непосредственной близости от российской границы создавали компоненты биологического оружия. В сети из десятков лабораторий под руководством и при финансовой поддержке Пентагона «проводились военно-биологические программы, в том числе эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний».

На Украине обвинения в разработке биологического оружия опровергли. По словам президента Владимира Зеленского, лаборатории на территории страны остались еще со времен СССР и они «занимаются обычной наукой», а не военными технологиями.

Отвергли обвинения в свой адрес и США, в Белом доме их назвали необоснованными. Как заявил его координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби, США проводили совместно с Украиной исследования по предотвращению пандемии, но военно-биологических разработок в этой стране не вели.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
комар Минобороны Игорь Кириллов США лихорадка Денге биологическое оружие
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