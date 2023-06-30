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В Финляндии выявили комаров-носителей лихорадки Западного Нила

В Финляндии обнаружен новый вид комаров-распространителей вирус лихорадки Западного Нила

В Финляндии в районе города Пори был обнаружен вид комаров, ранее не встречавшийся в стране. Об этом сообщает Университет Хельсинки.

Речь идет о Culex Modetus, который стал 44-м известным видом комаров в Финляндии. Данный вид комаров является распространителем лихорадки Западного Нила.

«Culex Modetus, который стал 44-м видом комаров, обнаруженным в Финляндии — самой северной точкой наблюдения этого вида в Европе. Ближайшие, но более южные точки наблюдения этого же вида ранее были сделаны в Ленинградской области в России и районе Сконе в Швеции», — говорится в сообщении.

Пока был найден только один представитель этого вида комаров. Однако научный сотрудник отделения вирусологии Хельсинкского университета Лорна Калверуэлл уверена, что в стране могут находиться и другие комары данного вида.

По данным Роспотребнадзора, лихорадка Западного Нила — острое заболевание, вызываемое одноименным вирусом, который в основном передается человеку через укусы комаров. Чаще всего у зараженного появляются лихорадка, головная боль, боли в теле и суставах, рвота, диарея или сыпь. В редких случаях (1–5%) развивается тяжелая форма заболевания, которая приводит к поражению нервной системы — энцефалиту (воспаление головного мозга) и менингиту (воспаление оболочек, окружающих головной и спинной мозг).

Впервые лихорадку Западного Нила (или вирус западного Нила) обнаружили в крови жительницы Уганды в 1937 году. Дальнейшие исследования показали, что ВЗН широко распространен в большинстве стран Африки.

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Вспышки заболеваемости были зафиксированы и в странах Европы: Румынии, Чехии, Франции, Италии, Испании, Греции. В 2018 году в Европе были зафиксированы 2083 случая заражения.

В СССР первый случай заражения был выявлен в 1967 году в Астраханской области. Вспышка болезни была зарегистрирована в 1999 году (всего заболели 475 человек в Астраханской и Волгоградской областях). Всего за период 1997–2020 годов, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 2964 случая заболевания в 35 субъектах Федерации.

Теги
лихорадка Финляндия комар
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