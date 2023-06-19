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Минобороны заявило об угрозах болезней в Херсоне из-за комаров Пентагона

Минобороны: комары Пентагона могут стать причиной болезней в Херсонской области
В Херсонской области комары могут распространить лихорадку Западного Нила из-за разработок США в этой области, сообщило Минобороны России. Киев и Вашингтон не раз опровергали обвинения и называли их абсурдными
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Пентагон получил культуры комаров, инфицированных гепатитом Б; военные ведут работу по получению популяций переносчиков болезней, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях: лихорадки Эбола, СПИДа и тяжелого острого респираторного синдрома, заявило Минобороны России.

Ведомство утверждает, что США научились инфицировать 89 видов комаров и 12 видов клещей, власти стремятся использовать для тестирования результата территорию других государств. Затопление территории Херсонской области из-за прорыва Каховской ГЭС может осложнить ситуацию.

«После спада уровня воды возможно формирование очагов заболеваний, передаваемых комарами, в первую очередь — лихорадки Западного Нила», — заявили в министерстве.

Минобороны России прошлой весной обвинило США в реализации на Украине военно-биологических программ, миссия при ООН предлагала принять резолюцию о расследовании этих обвинений, но большинство членов организации идею не поддержали.

Власти США и Украины опровергали обвинения. Украинский лидер Владимир Зеленский говорил, что химоружия массового поражения на территории государства не разрабатывалось. «Заявления России абсурдны хотя бы потому, что, даже если бы подобные виды могли быть использованы в качестве оружия, невозможно было бы ограничить их пребывание территорией России и поэтому они могли бы представлять угрозу для самой Украины и других стран в регионе», — поясняли в Госдепартаменте США. Там указали, что лаборатории общественного здравоохранения регулярно изучают виды перелетных птиц для проведения оценки переносимых животными патогенов и борьбы с ним.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Херсонская область Украина США Пентагон США заболевания лихорадка биологическое оружие
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