Суд отказался отправить в СИЗО замглавы Минцифры по делу о взятке

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 июля
EUR ЦБ: 100,68 (+0,79) Инвестиции, 17:25 Курс доллара на 14 июля
USD ЦБ: 90,18 (-0,45) Инвестиции, 17:25
Путин рассказал подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер» Политика, 23:34
Военная операция на Украине. Карта на 13 июля Политика, 23:10
В Югре начали проверку после жалоб мобилизованных на командира Политика, 23:02
Байден пошутил, что на месте Пригожина «следил бы за тем, что ест» Политика, 22:55
WP узнала о ярости в США из-за твита Зеленского о членстве Украины в НАТО Политика, 22:50
Суд отказался отправить в СИЗО замглавы Минцифры по делу о взятке Общество, 22:45
Суд отправил под домашний арест бизнесмена по делу замглавы Минцифры Политика, 22:36
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Байден заявил, что конфликт на Украине не может длиться годами Политика, 22:35
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 22:29
В Пентагоне подтвердили, что кассетные снаряды уже на Украине Политика, 22:14
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 21:58
Актеру Ивану Краско сделали операцию из-за инсульта Общество, 21:52
Власти Москвы утвердили даты празднования Дня города Город, 21:41
В Киеве запретили исполнять русские песни Политика, 21:31
Общество ,  
0 

Суд отказался отправить в СИЗО замглавы Минцифры по делу о взятке

Суд отказался отправить в СИЗО замглавы Минцифры Паршина по делу о взятке
Как сообщал депутат Госдумы Хинштейн, Паршина задержали накануне при получении взятки в 3,5 млн руб. в одном из ресторанов Москвы. Следствие попросило арестовать его до 12 сентября. Суд удовлетворить ходатайство отказался
Максим Паршин
Максим Паршин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы отказался отправить в СИЗО замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о взятке, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере. — РБК), отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Паршина задержали накануне с поличным при получении взятки в размере 3,5 млн руб. в одном из московских ресторанов. Предположительно, за это замглавы ведомства должен был посодействовать в выделении грантов.

После этого в Басманный суд поступила просьба следствия о заключении его под стражу до 12 сентября.

В случае если вина Паршина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Читайте на РБК Pro
Зарплата 500 тыс. руб. плюс: кому и за что в России столько платят
Азия обгоняет Запад. Как изменятся фондовые рынки к 2075 году
Россия заключила СИДН с Оманом. Какие налоги не придется платить дважды
Семь правил поведения в Сети, которые должны запомнить ваши дети

Паршину 47 лет, он занимает должность замглавы министерства с 2018 года. В Минцифры он отвечает за федеральные проекты «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; кроме того, в его ведении со стороны министерства находятся вопросы формирования и исполнения федерального бюджета, администрирования доходов и деятельности подведомственных организаций и т.д.

С делом Паршина связан процесс в отношении главы IT-компании Александра Моносова. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). За совершение этого преступления также грозит до 15 лет лишения свободы. Басманный суд отказался отправлять Моносова в СИЗО и назначил ему домашний арест до 12 сентября.

Глава Минцифры Максут Шадаев после задержания Паршина попросил сотрудников ведомства «пережить, перетерпеть», так как в адрес министерства будет «много критики». В Сети появился скриншот из внутреннего чата ведомства с сообщением министра, его подлинность РБК подтвердила пресс-служба Минцифры.

В Минцифры «сейчас полетят стрелы <...>, и это понятно», писал Шадаев. «Тень отброшена на всю нашу работу. Но исходим из того, что многое сделано, нам есть чем гордиться и даже это событие не перечеркнет этих результатов», — подчеркивал он, отмечая, что ситуация не должна повлиять на реализацию планов ведомства. В самом Минцифры при этом заверили, что оказывают содействие силовикам.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минцифры взятка арест домашний арест
Материалы по теме
Суд отправил под домашний арест бизнесмена по делу замглавы Минцифры
Политика
Шадаев написал сотрудникам после задержания замглавы Минцифры
Общество
Замглавы Минцифры задержали при получении взятки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter