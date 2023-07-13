Суд отказался отправить в СИЗО замглавы Минцифры по делу о взятке

Как сообщал депутат Госдумы Хинштейн, Паршина задержали накануне при получении взятки в 3,5 млн руб. в одном из ресторанов Москвы. Следствие попросило арестовать его до 12 сентября. Суд удовлетворить ходатайство отказался

Максим Паршин (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Басманный районный суд Москвы отказался отправить в СИЗО замглавы Минцифры Максима Паршина по делу о взятке, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршина Максима Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере. — РБК), отказано, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 12 сентября 2023 года», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что постановление пока не вступило в законную силу.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Паршина задержали накануне с поличным при получении взятки в размере 3,5 млн руб. в одном из московских ресторанов. Предположительно, за это замглавы ведомства должен был посодействовать в выделении грантов.

После этого в Басманный суд поступила просьба следствия о заключении его под стражу до 12 сентября.

В случае если вина Паршина будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Паршину 47 лет, он занимает должность замглавы министерства с 2018 года. В Минцифры он отвечает за федеральные проекты «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики», «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; кроме того, в его ведении со стороны министерства находятся вопросы формирования и исполнения федерального бюджета, администрирования доходов и деятельности подведомственных организаций и т.д.

С делом Паршина связан процесс в отношении главы IT-компании Александра Моносова. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК). За совершение этого преступления также грозит до 15 лет лишения свободы. Басманный суд отказался отправлять Моносова в СИЗО и назначил ему домашний арест до 12 сентября.

Глава Минцифры Максут Шадаев после задержания Паршина попросил сотрудников ведомства «пережить, перетерпеть», так как в адрес министерства будет «много критики». В Сети появился скриншот из внутреннего чата ведомства с сообщением министра, его подлинность РБК подтвердила пресс-служба Минцифры.

В Минцифры «сейчас полетят стрелы <...>, и это понятно», писал Шадаев. «Тень отброшена на всю нашу работу. Но исходим из того, что многое сделано, нам есть чем гордиться и даже это событие не перечеркнет этих результатов», — подчеркивал он, отмечая, что ситуация не должна повлиять на реализацию планов ведомства. В самом Минцифры при этом заверили, что оказывают содействие силовикам.