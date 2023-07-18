Полянский назвал Украину «частной военной компанией Запада»
Украина, по сути, превратилась в частную военную компанию (ЧВК) западных стран, которые ведут опосредованную войну против России, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседание Совбеза организации, на котором в том числе обсуждалась приостановка Россией участия в зерновой сделке.
По его словам, активная фаза опосредованной войны Запада против России началась после того, как украинские власти парафировали проект мирного договора в Стамбуле, а Киев отказался от урегулирования «при содействии Великобритании».
«Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию», — заявил Полянский.
О том, что России на Украине противостоит весь блок НАТО, а к вооруженному конфликту Москвы и Киева привели действия Запада, неоднократно заявляли российские власти. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что желающие стране поражения политики «наверное, плохо учились в школе» и делают неправильные выводы, не понимая, «что такое Россия».
С начала июня Украина ведет активное наступление по всей линии фронта, об этом говорили как российский президент Владимир Путин, так и его украинский коллега Владимир Зеленский. Путин при этом отмечал, что ВСУ не добились значимых успехов и несут большие потери. Зеленский признавал сложности в наступлении и требовал от западных стран увеличить поставки вооружений, в том числе, призывал поставить Украине истребители F-16. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл наступление испытанием для украинских войск.
В Кремле указывали на «разлад на Западе» из-за неудачного контрнаступления и отмечали давление на Киев, чтобы тот продолжал «воевать до последнего солдата». «О неудачах все-таки должны говорить профессионалы, то есть военные и представители других соответствующих служб. Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.