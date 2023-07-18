Полянский назвал Украину «частной военной компанией Запада»

Украина превратилась в частную военную компанию Запада, который ведет опосредованную войну против России, заявил Полянский. По его словам, активная фаза этой войны началась после отказа Украины от стамбульских договоренностей

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский (Фото: Justin Lane / EPA / ТАСС)

Украина, по сути, превратилась в частную военную компанию (ЧВК) западных стран, которые ведут опосредованную войну против России, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседание Совбеза организации, на котором в том числе обсуждалась приостановка Россией участия в зерновой сделке.

По его словам, активная фаза опосредованной войны Запада против России началась после того, как украинские власти парафировали проект мирного договора в Стамбуле, а Киев отказался от урегулирования «при содействии Великобритании».

«Тогда по-настоящему и началась горячая фаза опосредованной войны НАТО против России до последнего украинца, а Украина, по сути, превратилась в нанятую Вашингтоном, Лондоном и Брюсселем частную военную компанию», — заявил Полянский.

О том, что России на Украине противостоит весь блок НАТО, а к вооруженному конфликту Москвы и Киева привели действия Запада, неоднократно заявляли российские власти. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что желающие стране поражения политики «наверное, плохо учились в школе» и делают неправильные выводы, не понимая, «что такое Россия».

С начала июня Украина ведет активное наступление по всей линии фронта, об этом говорили как российский президент Владимир Путин, так и его украинский коллега Владимир Зеленский. Путин при этом отмечал, что ВСУ не добились значимых успехов и несут большие потери. Зеленский признавал сложности в наступлении и требовал от западных стран увеличить поставки вооружений, в том числе, призывал поставить Украине истребители F-16. Генсек НАТО Йенс Столтенберг называл наступление испытанием для украинских войск.

В Кремле указывали на «разлад на Западе» из-за неудачного контрнаступления и отмечали давление на Киев, чтобы тот продолжал «воевать до последнего солдата». «О неудачах все-таки должны говорить профессионалы, то есть военные и представители других соответствующих служб. Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, это очевидно», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.