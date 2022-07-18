Правительство Запорожья возглавил выпускник «школы губернаторов»
Правительство Запорожской области возглавил Антон Кольцов, ранее занимавший должность первого вице-губернатора Вологодской области, сообщил ТАСС член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Антон Кольцов с сегодняшнего дня глава правительства Запорожской области», — сказал Рогов.
Кольцов родился 24 июня 1973 года в Череповце Вологодской области. Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности «врач-педиатр», Череповецкий государственный университет по специальности «обработка металлов давлением». В 2010 году прошел переподготовку в РАНХиГС. В июле 2021 года завершил обучение в «школе губернаторов» — совместной программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва — и был включен в кадровый резерв страны. С 2012 по 2016 год занимал должности в компании «Северсталь Менеджмент». С 2017 года являлся первым замглавы Вологодской области и возглавлял областное правительство.
Кроме того, министром по молодежной политике Запорожской области назначен Антон Тицкий, говорится в поступившем в РБК сообщении Росмолодежи. До этого он занимал должность советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи и курировал проекты на «освобожденных территориях», а также экологическое просвещение и волонтерство среди молодежи.
Россия контролирует южную и центральную части Запорожской области, среди крупных городов, находящихся под контролем, — Бердянск, Мелитополь, Васильевка.
На этих территориях установлена пророссийская власть, рубли используются наравне с гривнами, а для жителей упростили получение гражданства России. Там запрещена дискредитация российской власти и военных, а также самой военно-гражданской администрации.
Запорожье — административный центр области — подконтрольно Киеву.
Накануне местные чиновники призвали президента Украины Владимира Зеленского вывести войска и прекратить «оккупацию» региона. Они утверждают, что население подконтрольной Киеву части области попросило «избавить их от оккупации украинских националистов». До этого в ВГА заявляли, что Запорожская область навсегда потеряна для Украины. В регионе готовятся провести референдум о присоединении к России.
В Киеве не признают сформированные на подконтрольных российским военным территориях администрации.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также для «демилитаризации и денацификации» республики. Глава государства утверждал, что Москва не собирается оккупировать украинские территории.