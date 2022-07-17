В Запорожской ВГА рассказали об ультиматуме Запада для Зеленского

Украинские военные распределяют гуманитарную помощь в Славянске (Фото: Marko Djurica / Reuters)

«Британские и американские кураторы» пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому прекратить «военное финансирование», если ВСУ сдадут Славянск, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, эту «критическую ситуацию» обсуждали на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

ВГА в Запорожской области была создана после того, как российские войска взяли часть региона под контроль. Руководство многих городов сменилось на пророссийски настроенное. При этом административный центр — Запорожье — продолжает контролировать Киев.

При этом, по мнению Рогова, Украина рано или поздно потеряет контроль над Славянском. Он утверждает, что и украинские силы понимают, что не смогут удержать город.

Славянск — один из транспортных узлов Донбасса. Он находится примерно в 100 км к северу от Донецка. Штаб территориальной обороны ДНР в июне сообщил о начале боев за город.

Россия 24 февраля начала проводить на Украине специальную военную операцию по «демилитаризации и денацификации». К концу июня западные страны поставили или пообещали поставить Украине вооружения, военную технику или средства на военные цели на общую сумму примерно $38,5 млрд. Российские власти обвиняют Запад в «накачке» Украины оружием, но заверяют, что помощь Киеву не помешает Москве достичь целей спецоперации.