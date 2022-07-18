Клишас увидел признаки «неотвратимой денацификации» в отставке главы СБУ

Денацификация «неотвратимо надвигается» на органы украинской власти, заявил сенатор Клишас. Так он прокомментировал увольнение Зеленским главы СБУ и Генпрокуратуры. Захарова сочли, что денацификация движется «полным ходом»

Отстранение от должностей главы СБУ Ивана Бакланова и генпрокурора Ирины Венедиктовой является «бегством» от «нациков» среди властей Украины, заявил в Teelgram сенатор, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«От нациков в Киеве побежали те, кто им активно прислуживал. Денацификация неотвратимо надвигается на все органы власти, которые пока еще контролирует хунта этого клоуна. Указами бегство не остановишь», — написал он.

Схожим образом оценила ситуацию представитель российского МИД Мария Захарова, она написала, что «денацификация идет полным ходом».

Речь идет о решении президента Украины Владимира Зеленского, соответствующие указы были опубликованы на его сайте вечером 17 июля. Глава СБУ был отстранен от должности по 47 статье Дисциплинарного устава ВСУ, она предполагает неисполнение или исполнение обязанностей ненадлежащим образом. Зеленский вскоре пояснил, что в отношении деятельности большого числа сотрудников СБУ и прокуратуры выявлено немало случаев государственной измены, к этому дню зарегистрировали 651 уголовное производство.

«Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, ставят очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям», — подчеркнул он, пообещав, что «каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ».

В конце июня Зеленский сообщил об инспекции деятельности силовых ведомств, указав, что многие из их сотрудников «куда-то делись вместо того, чтобы защищать свой народ». Тогда же Politico со ссылкой на источники в окружении президента Украины сообщили о «крайнем недовольстве» властями страны руководством СБУ. По их данным, озабоченность Киева вызвали не только действия Баканова, но и решения, принятые его подчиненными. Действия высокопоставленных сотрудников спецслужбы в первые часы и дни «могли стоить стране драгоценных территорий, в том числе стратегического города Херсона», рассказали источники Politico.

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Россия начала спецоперацию на Украине более четырех месяцев назад — в ночь на 24 февраля. Такое решение принял президент Владимир Путин. Он обосновал свои действия стремлением провести «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства, заявив, что власти Украины восемь лет вели политику «геноцида» против жителей Донбасса.

Украина ввела военное положение и объявила мобилизацию, дипломатические отношения с Россией были разорваны. Власти Украины отвергают наличие нацистских образований, говорил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский.