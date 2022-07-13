На ростовского журналиста Резника завели дело по статье о фейках об армии

В Telegram-канале журналиста нашли заведомо ложные сведения о спецоперации на Украине. В 2015 году Резник был осужден на три года за оскорбление должностных лиц и ложное сообщение о преступлении. После освобождения уехал в Грузию

Сергей Резник (Фото: serghei.reznik / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Против журналиста из Ростова-на-Дону Сергея Резника возбудили дело по статье о распространении ложных данных об использовании Вооруженных сил России, сообщили РБК в пресс-службе регионального УФСБ.

«УФСБ России по Ростовской области задокументирована причастность ростовского журналиста Сергея Резника к опубликованию в своем Тelegram-канале «Сергей Резник» материалов, содержащих заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения Россией специальной военной операции на территории Украины», — заявили в пресс-службе.

Ст. 207.3 УК о публичном распространении ложной информации об использовании армии России предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Резник несколько лет назад уехал из России и живет в Грузии. Он специализируется на антикоррупционной тематике, в разное время работал в изданиях «Новая газета — Юг», «Известия — Юг», «МК — Юг», «Южный федеральный» и другие.

В ноябре 2013 года суд признал Резника виновным в заведомо ложном доносе, коммерческом подкупе и оскорблении представителя власти и назначил ему 1,5 года тюрьмы. В январе 2015 года суд в Ростове приговорил Резника «по совокупности преступлений» к трем годам колонии общего режима с учетом уже отбываемого наказания. Ему также запретили два года после освобождения работать в СМИ. Он обвинялся по четырем эпизодам статей «ложное сообщение о совершенном преступлении» и «оскорбление должностных лиц». В октябре 2016 года Резник вышел на свободу.

В октябре 2021 года МВД объявило в розыск журналиста по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК) из-за «за осквернения символов воинской славы России, оскорбления памяти защитников Отечества и оправдания режима фашистской Германии», уточнила УФСБ. Сам Резник говорил, что дела против него «заказаны».