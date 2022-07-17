Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой

Причина задержания пока неизвестна, сообщил адвокат Марины Овсянниковой Дмитрий Захватов

Марина Овсянникова (Фото: womanwithposter / Telegram)

Полиция задержала бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову. Об этом сообщается в ее Telegram-канале. Информацию о задержании подтвердил РБК адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов.

«Марина задержана. Информация о ее местоположение неизвестна», — говорится в сообщении канала.

«Да, это правда. Но большего я не знаю. Чуть позже, когда мы у знаем, где она, потому что пока это неизвестно, будут понятны подробности», — сказал Захватов.

Причина задержания пока неизвестна, отметил Захватов.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Марина Овсянникова получила известность после того, как 14 марта выбежала с антивоенным плакатом в эфир «Первого канала» во время выпуска вечерних новостей. Эфир не прерывался, а девушка пробыла с плакатом позади ведущей Екатерины Андреевой несколько секунд.

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Овсянникову задержали и доставили в столичное ОВД «Останкино». На следующий день суд оштрафовал ее на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления). Штраф вынесен за обращение, записанное перед акцией. Адвокат Сергей Бадамшин сообщал, что журналистка подала заявление об увольнении с «Первого канала».

ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что в отношении Овсянниковой также начали доследственную проверку по статье о дискредитации вооруженных сил. Административное дело по этой статье поступило в Останкинский суд в конце марте, но позже он вернул дело в полицию.

В апреле Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Welt. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя это в своем Telegram-канале, писал, что было бы правильно лишать гражданства и запрещать въезд в Россию тем, кто «ведет себя предательски» и делает заявления о спецоперации на Украине за «печеньки Госдепа». Он упомянул Овсянникову, выразив мнение, что та получила «подачку в виде работы в Die Welt» за «выходку» на Первом канале.

Овсянникова покинула Welt через три месяца работы, сообщив, что у нее закончился контракт с изданием.