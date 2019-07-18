Новая глава Еврокомиссии решила вести диалог с Россией с «позиции силы»

По словам Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее возглавляла оборонное ведомство ФРГ, Кремль не прощает слабости

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Michael Kappeler / DPA / Global Look Press)

Бывшая министр обороны ФРГ, занявшая накануне пост главы Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости сохранения санкций в отношении России в то же время предлагать ей диалог. Такое заявление она сделала в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

«Мы являемся свидетелями некоторого враждебного отношения со стороны России: от нарушения международных законов, таких как аннексия Крыма, до попытки максимально разделить Европу», — сказал фон дер Ляйен.

По ее словам, Кремль «не прощает никакой слабости». «С нашей позиции силы мы должны поддерживать санкции и в то же время предлагать диалог», — уверена глава Еврокомиссии. Она добавила, что ЕС совершенствуется в борьбе против клеветнических кампаний и фейковых новостей.

«Наша привилегия, как демократии, в том, чтобы отвечать прозрачностью, свободой прессы и открытой дискуссией», — добавила она.

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