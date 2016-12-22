Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 61,80 61,04 EUR Нал. 76,25 75,11 USD Бирж. 60,89 +0,04 EUR Бирж. 75,19 -0,09 USD ЦБ. 61,32 +0,46 EUR ЦБ. 75,65 +0,25 EUR/USD 1,23 -0,01 BTC/USD Бирж. 8897,30 +150,50 MOEX 2232,66 +0,39% RTS 1145,80 -0,68% Brent 73,71 +0,15% DJIA 24462,94 -0,82% Nasdaq 7146,13 -1,27% FTSE 7368,17 +0,54%
Министр обороны ФРГ призвала занимать позицию силы в диалоге с Москвой
Лента новостей
Акция в Ереване против назначения Сержа Саргсяна премьером. Фотогалерея 22:33, Фотогалерея  Против водителя попавшего в ДТП автобуса с паломниками завели дело 22:32, Общество Кому и чем грозит иск Демпартии по делу о сговоре на выборах в США 22:18, Политика Министр обороны ФРГ призвала занимать позицию силы в диалоге с Москвой 21:54, Политика Протестующих в Ереване призвали к «тотальным забастовкам» 21:47, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 21:45, РБК и Билайн «Локомотив» потерял уже девять очков в весенней части чемпионата России 21:22, Спорт Вселенский патриархат рассмотрел вопрос Порошенко об отдельной церкви 20:51, Политика МИД Ирана заявил о причастности США к военным преступлениям в Йемене 20:43, Политика В СК уточнили число погибших при ДТП с автобусом в Тверской области 20:09, Общество Россияне запустили бумажные самолетики в поддержку Telegram 19:58, Общество Акция Telegram в поддержку свободного интернета. Фоторепортаж 19:57, Фотогалерея  МИД Ирана назвал политику США в Сирии недальновидной 19:32, Общество «Ак Барс» выиграл Кубок Гагарина по хоккею 19:19, Спорт Сборная России заняла последнее место на Чешских хоккейных играх 19:17, Спорт ОАЭ обвинили ВВС Катара в опасном сближении с гражданским лайнером 19:05, Политика Макрон призвал не проявлять слабость с Путиным 18:46, Политика ЦСКА обошел «Зенит» в таблице чемпионата России 18:41, Спорт Президент Армении предупредил о необратимых последствиях из-за протестов 18:37, Политика Саудовская ПВО уничтожила запущенную Йеменом баллистическую ракету 18:32, Политика Посольство России в Кабуле не получало данных о пострадавших россиянах 18:07, Общество Макрон заявил об отсутствии плана Б по иранской ядерной сделке 17:57, Политика В Тверской области опрокинулся автобус с 38 пассажирами 17:54, Общество Число задержанных полицией активистов в Ереване возросло до 232 человек 17:45, Общество Макрон рассказал о необходимости «строить новую Сирию» после войны 17:34, Политика В ДНР обвинили инспекторов НАТО в обострении ситуации в Донбассе 17:17, Политика В Ереване после беспорядков на акции протеста пострадали семь человек 17:10, Общество В Одесской области задержали разыскиваемого через Интерпол россиянина 16:40, Общество
Министр обороны ФРГ призвала занимать позицию силы в диалоге с Москвой
Политика, 21:54
0
Министр обороны ФРГ призвала занимать позицию силы в диалоге с Москвой

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время диалога с российскими властями нужно быть готовыми занять позицию единства и силы. Об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag. Его цитаты приводит Spiegel.

«Президент Путин не принимает никакой слабости. Признание или снисхождение не делают его более дружественным», — заметила Ляйен. Она призвала продолжать действие санкций в отношении России, чтобы она «исполнила свои обязательства» по минским соглашениям, «пока не ослабнет».

Немецкий министр обороны заявила, что Россия «аннексировала Крым», «стала дальше душить Восточную Украину». «Алеппо был разрушен при ковровой бомбардировке из российских самолетов», — отметила Ляйен. Она добавила, что Россия защищает сирийского президента Башара Асада. «Поэтому важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой», — сказала глава Министерства обороны ФРГ.

В январе 2017 года Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова американского президента Дональда Тампа, который заявил, что некоторые санкции с Россией могут быть сняты, если она сократит свой ядерный арсенал, ответила, что Москва нарушила свои обещания. Тогда она говорила, что российские власти присоединили Крым. «Это всегда хорошо искать диалог с Россией, но мы не должны забыть, кто мы», — говорила немецкий министр обороны.

Во вторник, 17 апреля, Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Москва нужна, чтобы возобновить политический процесс в Сирии. Он отметил, что именно Германия может стать той страной, которая «откроет окно для диалога с Россией». Маас добавил, что Москва должна быть включена в процесс мирного урегулирования в этой арабской республике. Он отметил, что без ее участие сирийский конфликт разрешить нельзя.

Теги: Германия , ФРГ , Урсула фон дер Ляйен
Главное
Протестующих в Ереване призвали к «тотальным забастовкам» Политика
Материалы по теме
Макрон объяснил неучастие Германии в ударе по Сирии Общество
Меркель исключила участие Германии в военной операции в Сирии Политика
Турчинов упрекнул Францию и Германию в сотрудничестве с Россией Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.