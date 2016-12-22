Министр обороны ФРГ призвала занимать позицию силы в диалоге с Москвой

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что во время диалога с российскими властями нужно быть готовыми занять позицию единства и силы. Об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag. Его цитаты приводит Spiegel.



«Президент Путин не принимает никакой слабости. Признание или снисхождение не делают его более дружественным», — заметила Ляйен. Она призвала продолжать действие санкций в отношении России, чтобы она «исполнила свои обязательства» по минским соглашениям, «пока не ослабнет».

Немецкий министр обороны заявила, что Россия «аннексировала Крым», «стала дальше душить Восточную Украину». «Алеппо был разрушен при ковровой бомбардировке из российских самолетов», — отметила Ляйен. Она добавила, что Россия защищает сирийского президента Башара Асада. «Поэтому важно, чтобы мы были готовы занять позицию единства и силы во время диалога с Москвой», — сказала глава Министерства обороны ФРГ.

В январе 2017 года Урсула фон дер Ляйен, комментируя слова американского президента Дональда Тампа, который заявил, что некоторые санкции с Россией могут быть сняты, если она сократит свой ядерный арсенал, ответила, что Москва нарушила свои обещания. Тогда она говорила, что российские власти присоединили Крым. «Это всегда хорошо искать диалог с Россией, но мы не должны забыть, кто мы», — говорила немецкий министр обороны.



Во вторник, 17 апреля, Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Москва нужна, чтобы возобновить политический процесс в Сирии. Он отметил, что именно Германия может стать той страной, которая «откроет окно для диалога с Россией». Маас добавил, что Москва должна быть включена в процесс мирного урегулирования в этой арабской республике. Он отметил, что без ее участие сирийский конфликт разрешить нельзя.