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«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа
В украинском «Нафтогазе» напомнили «Газпрому» о предложении продлить транзитный договор на десять лет. В компании описали вариант, с которым согласны в Киеве, и предложили Москве переговоры
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, на прошедшей трехсторонней встрече вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил вариант, который устраивает «Нафтогаз». «Мы с этим вариантом согласны. Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике», — написал Витренко.

Данный сценарий Витренко уже описывал в апреле. Согласно данному варианту, «Газпром» должен забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей сроком на десять лет, а «Нафтогаз» в ответ обеспечит мощность на уровне 90 млрд куб. м в год. Таким образом, 30 млрд куб. м в год останутся свободными для бронирования другими компаниями.

«Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно узнать, почему, и также услышать встречное предложение», — заявил Витренко.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

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Действие контрактов на транзит и поставку газа, заключенных Россией и Украиной десять лет назад, заканчивается в конце 2019 года. Согласно этим договоренностям, Киеву предоставили скидку 20% от среднеевропейской цены, при этом Украина обязалась сохранить ставку за транзит на уровне $1,7 за 100 км. Впоследствии в Киеве сочли цену несправедливой и полностью отказались от закупок российского газа, споры по контрактам между «Газпромом» и «Нафтогазом» продолжаются с 2014 года.

Авторы: Константин Нагаев, Людмила Подобедова
Теги: «Нафтогаз», Юрий Витренко
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