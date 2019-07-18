«Нафтогаз» напомнил России о варианте договора о транзите газа

В украинском «Нафтогазе» напомнили «Газпрому» о предложении продлить транзитный договор на десять лет. В компании описали вариант, с которым согласны в Киеве, и предложили Москве переговоры

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Нафтогаз» готов договариваться с Россией о сохранении поставок газа по сценарию, предложенному Еврокомиссией, если на такой вариант согласится Москва, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

По его словам, на прошедшей трехсторонней встрече вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил вариант, который устраивает «Нафтогаз». «Мы с этим вариантом согласны. Если российская сторона тоже согласна, то можем хоть прямо сейчас начать работать над договорами по реализации этого варианта на практике», — написал Витренко.

Данный сценарий Витренко уже описывал в апреле. Согласно данному варианту, «Газпром» должен забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей сроком на десять лет, а «Нафтогаз» в ответ обеспечит мощность на уровне 90 млрд куб. м в год. Таким образом, 30 млрд куб. м в год останутся свободными для бронирования другими компаниями.

«Если российская сторона не согласна с вариантом Шевчовича, то было бы интересно узнать, почему, и также услышать встречное предложение», — заявил Витренко.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».