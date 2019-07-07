Медведчук назвал инициатора идеи сделать Путина крестным его дочери

Путина украинский политик знает уже около 20 лет. Тесно общаться, по его словам, они начали после того, как его назначили в администрацию главы Украины. То, что Путин стал кумом Медведчука, — заслуга жены украинского политика

Виктор Медведчук (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Лидер украинского общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук рассказал о том, как он познакомился с президентом России Владимиром Путиным и как впоследствии ему и его супруге Оксане Марченко удалось уговорить российского лидера стать крестным отцом их дочери. Об этом Медведчук сообщил в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

Путина, по его словам, он знает еще с начала 2000-х годов. На момент их знакомства Медведчук занимал должность заместителя председателя Верховной рады Украины, а Путин уже был президентом. «На одном из официальных мероприятий [нас представили друг другу]», — сообщил Медведчук, добавив, что более частые встречи у них с Путиным начались уже после того, как его назначили главой администрации украинского президента.

Прежде Медведчук рассказывал, что с президентом России они быстро поняли, что у них схожие взгляды, и их деловые отношения со временем переросли в более тесные. В 2004 году Путин стал крестным отцом младшей дочки Медведчука Дарьи. Сейчас, отвечая на вопрос ведущей, как им с женой удалось уговорить Путина на это, украинский политик, заметил, что в этом большая заслуга его супруги. Именно она попросила мужа «обратиться с такой просьбой к Владимиру Владимировичу», вспоминает политик.

«И мне очень приятно, мы гордимся — и я, и она, и наша семья, тем, что Владимир Владимирович не отказал в этом и согласился стать крестным отцом моей дочери», — добавил Медведчук. Девочка, по его словам, видит своего родственника. Как часто это происходит, Медведчук не уточнил.