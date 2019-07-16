Иран после сообщений о пропаже нефтетанкера заявил о проблемах у корабля

Иран оказывает помощь иностранному танкеру, которому потребовался ремонт. Об этом сообщает агентство Isna со ссылкой на представителя МИД исламской республики.
Представитель ведомства Сейед Аббас Мусави сообщил, что у иностранного нефтетанкера возникли технические проблемы во время плавания в водах Персидского залива. После этого иранские ВМС оказали помощь судну в соответствии с международными нормами и транспортировали его в территориальные воды страны.
В сообщении не уточняется, идет ли речь об исчезнувшем танкере Riah, в пропаже которого ранее заподозрили Тегеран.
16 июля агентство Associated Press со ссылкой на данные систем слежения сообщило о том, что в Ормузском проливе пропал танкер Riah, шедший из ОАЭ под флагом Панамы. Однозначно подтвердить пропажу судна не удалось из-за того, что не удалось установить судовладельца. Зарегистрированный владелец судна, компания Prime Tankers LLC, сообщила, что продала его Mouj Al-Bahar. Однако в этой компании заявили, что у них нет такого судна.