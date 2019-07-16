Иран после сообщений о пропаже нефтетанкера заявил о проблемах у корабля

Иран после сообщений о пропаже нефтетанкера заявил о проблемах у корабля

Иран взял под контроль танкер в районе Персидского залива, однако сделал это с целью оказания помощи экипажу, утверждают в Тегеране. Ранее сообщалось о том, что в этом районе пропал шедший из ОАЭ корабль

Иран оказывает помощь иностранному танкеру, которому потребовался ремонт. Об этом сообщает агентство Isna со ссылкой на представителя МИД исламской республики.

Представитель ведомства Сейед Аббас Мусави сообщил, что у иностранного нефтетанкера возникли технические проблемы во время плавания в водах Персидского залива. После этого иранские ВМС оказали помощь судну в соответствии с международными нормами и транспортировали его в территориальные воды страны.

В сообщении не уточняется, идет ли речь об исчезнувшем танкере Riah, в пропаже которого ранее заподозрили Тегеран.

16 июля агентство Associated Press со ссылкой на данные систем слежения сообщило о том, что в Ормузском проливе пропал танкер Riah, шедший из ОАЭ под флагом Панамы. Однозначно подтвердить пропажу судна не удалось из-за того, что не удалось установить судовладельца. Зарегистрированный владелец судна, компания Prime Tankers LLC, сообщила, что продала его Mouj Al-Bahar. Однако в этой компании заявили, что у них нет такого судна.