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Турция предупредила США о непоправимом уроне отношениям из-за F-35
Турция является одним из основных партнеров программы F-35 и исключение ее оттуда несправедливо, заявил МИД Турции. Ранее Вашингтон заявил о невозможности дальнейшего участия Анкары в программе из-за покупки российских C-400
Истребитель-бомбардировщик F-35 (Фото: Joe Giddens / PA Images / ТАСС)

МИД Турции призывает США отказаться от исключения Анкары из программы по производству истребителей F-35, передает Anadolu.

«Исключение из программы по производству F-35 Турции, которая является одним из основных ее партнеров, несправедливо», — говорится в заявлении ведомства. В МИДе также отметили, что Вашингтон идет по «ошибочному пути», и это может нанести непоправимый урон двусторонним отношениям.

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Ранее Белый дом заявил, что американские истребители не смогут сосуществовать с российскими С-400 «Триумф», поскольку системы будут использоваться для изучения передовых возможностей американских истребителей. Турция, которая в рамках программы занимается изготовлением более 900 деталей для самолетов, из-за исключения оттуда недополучит $9 млрд, указывали в Пентагоне. При этом самим США перенос производства деталей из Турции, по данным военного ведомства, обойдется в $500-600 млн.

12 июля начались поставки в Турцию компонентов для C-400. В июне Bloomberg писал, что Вашингтон из-за закупки российских зенитно-ракетных систем может ввести против Анкары три новых пакета санкций.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Турция, F-35, C-400, МИД Турции
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