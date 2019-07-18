Госдума изучит мировой опыт парламентского контроля над правительствами

Госдума намерена изучить опыт работы политических режимов западных и постсоветских стран, работа правительства в которых контролируется парламентом. Увеличить влияние Госдумы на кабмин ранее предложил Вячеслав Володин

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Госдума заинтересовалась мировым опытом функционирования политических систем, работа правительства в которых контролируется парламентом. Заказ на выполнение исследования включен в программу научно-экспертной и исследовательской работы в Госдуме на 2019 год, сообщает «Интерфакс», которому удалось получить документ.

Необходимость исследования в обосновании к документу объясняется тем, что «по конституционному устройству Россия — полупрезидентская республика», то есть страна, во главе которой стоят «всенародно избранный президент» и кабинет министров, «формирование и деятельность которого зависят (по крайней мере частично) от парламента». В таких политических системах особенно важно, как выстроена модель отношений законодательной и исполнительной властей, в частности как парламент осуществляет функцию контроля над деятельностью кабинета министров, говорится в документе.

Исследование должно дать депутатам представление об основных моделях отношений между парламентом и кабинетом министров, содержать анализ их достоинств и недостатков, а также «формы и модели реализации функции парламентского контроля».

Кроме того, в работе должны быть проанализированы «векторы эволюции моделей парламентского контроля». Ожидают в Госдуме и рекомендаций «по совершенствованию модели парламентского контроля».