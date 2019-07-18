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Политика ,  
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Госдума изучит мировой опыт парламентского контроля над правительствами
Госдума намерена изучить опыт работы политических режимов западных и постсоветских стран, работа правительства в которых контролируется парламентом. Увеличить влияние Госдумы на кабмин ранее предложил Вячеслав Володин
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Госдума заинтересовалась мировым опытом функционирования политических систем, работа правительства в которых контролируется парламентом. Заказ на выполнение исследования включен в программу научно-экспертной и исследовательской работы в Госдуме на 2019 год, сообщает «Интерфакс», которому удалось получить документ.

Необходимость исследования в обосновании к документу объясняется тем, что «по конституционному устройству Россия — полупрезидентская республика», то есть страна, во главе которой стоят «всенародно избранный президент» и кабинет министров, «формирование и деятельность которого зависят (по крайней мере частично) от парламента». В таких политических системах особенно важно, как выстроена модель отношений законодательной и исполнительной властей, в частности как парламент осуществляет функцию контроля над деятельностью кабинета министров, говорится в документе.

Исследование должно дать депутатам представление об основных моделях отношений между парламентом и кабинетом министров, содержать анализ их достоинств и недостатков, а также «формы и модели реализации функции парламентского контроля».

Кроме того, в работе должны быть проанализированы «векторы эволюции моделей парламентского контроля». Ожидают в Госдуме и рекомендаций «по совершенствованию модели парламентского контроля».

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В выборку стран, на основании опыта которых будет проводиться исследование, должны быть включены «посткоммунистические страны», а также наиболее «классические» примеры из континентальной Европы, говорится в документе.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, которая позволит президенту Владимиру Путину, чьи полномочия истекут к 2024 году, остаться у власти и позднее. По данным агентства, речь идет о схеме, при которой Путин после выборов 2024 года станет премьер-министром «с расширенными полномочиями», а также лидером «Единой России». Эксперты, которых по этому поводу опрашивал РБК, назвали такой сценарий одним из возможных, подчеркнув, что вряд ли это окончательное решение.

17 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести новое положение в Конституцию, которое позволит нижней палате парламента участвовать в формировании правительства.

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Сегодня вопросом формирования российского правительства занимается премьер-министр, на основании предложений которого президент принимает решение о кабинете. Госдума затем просто утверждает решение главы государства.

Таким образом, кандидатуры на пост министров президент утверждает «без возможности опереться на альтернативную позицию», подчеркивает спикер нижней палаты. «Было бы правильно», чтобы Госдума «как минимум участвовала в консультациях» при назначении членов правительства, писал Володин в программной статье в «Парламентской газете».

Комментируя предложения спикера Госдумы, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что эта тема привела к широким дискуссиям.

Автор: Наталья Демченко
Теги: Госдума, исследование, политическая система
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