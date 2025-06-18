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ПМЭФ-2025 ,  
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КТК решил обратиться в суд из-за атаки Украины на НПС «Кропоткинская»

Сюжет
ПМЭФ-2025

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) решил обратиться в суд из-за удара украинского беспилотника по нефтеперекачивающей станции (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае, сообщил гендиректор КТК Николай Горбань в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы не имеем как такового международного юридического статуса, поэтому не можем напрямую в международный суд подать. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска», — сказал он (цитата по ТАСС).

Горбань добавил, что по данным МИД Казахстана, который делал запрос в адрес Украины из-за этой атаки, ответа получено не было.

Атака на НПС была совершена 17 февраля. КТК сообщал, что в ударе участвовали семь дронов, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди сотрудников станции не было, работники предотвратили угрозу разлива нефти. Однако работу объекта пришлось остановить. Станция вновь была запущена только спустя три месяца. 

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