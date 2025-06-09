В Астане заявили об ожидании ответа Киева об ударе по Кропоткинской НПС

Айбек Смадияров (Фото: gov.kz)

Казахстан ожидает официальной реакции Киева на удар беспилотников ВСУ по терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, в результате которого была выведена из эксплуатации Кропоткинская нефтеперерабатывающая станция (НПС) и пострадали танкеры с казахстанской нефтью.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, передает Ulusmedia.kz.

«Будем ждать. Если они соизволят ответить, будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», — сказал Смадияров.

КТК — международный проект, созданный для транспортировки нефти из Западного Казахстана к черноморскому побережью. Протяженность трубопровода превышает 1,5 тыс. км, мощности позволяют поставлять до 72,5 млн т казахстанской нефти в год и до 83 млн т — с учетом российской. В 2024 году отгрузка с морского терминала под Новороссийском составила 63 млн т.

По его словам, Астана уже предприняла все необходимые действия по дипломатическим каналам и теперь ожидает ответа от украинской стороны.

В середине февраля украинские беспилотники в Краснодарском крае атаковали Кропоткинскую НПС, принадлежащую КТК. В результате атаки станция была выведена из эксплуатации.

По данным консорциума, по Кропоткинской НПС было выпущено семь дронов, оснащенных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Пострадавших среди персонала не было, угрозу разлива нефти удалось предотвратить. Прокачка нефти по системе продолжилась в обход поврежденной станции на сниженных режимах.

В конце апреля Кропоткинская НПС была введена в эксплуатацию после комплекса восстановительных работ.

Кропоткинская НПС — крупнейший объект консорциума на территории России, через нее проходит значительная часть нефти как от российских, так и от казахстанских производителей.