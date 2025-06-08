Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

Кирилл Дмитриев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом стал причиной значительных изменений в общественном мнении внутри России и возможностью для деэскалации отношений между двумя странами. Об этом говорится в сообщении главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, опубликованного в соцсети X.

«Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации», — подчеркнул в публикации глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что доля россиян, считающих США «враждебными», снизилась с 75% до 40%, тогда как поддержка нормализации отношений с Западом выросла с 52% до 80%.

В своей публикации глава РФПИ сослался на данные негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр» (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

В среду, 4 июня, между президентами России и США состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 минут. Это был четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 года. В ходе беседы обсуждались атаки Украины на российские аэродромы и новая ядерная сделка с Ираном.

В Кремле отметили, что вопрос о личной встрече пока не стоит, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул общее понимание необходимости такой встречи.

После начала военной операции на Украине контакты между Россией и США практически прекратились, но с возвращением Трампа в Белый дом диалог начал оживляться. Общение происходит на различных уровнях — от экспертного до высшего.