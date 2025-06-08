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Политика ,  
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Дмитриев назвал диалог Путина и Трампа возможностью для деэскалации

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Кирилл Дмитриев (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Диалог между президентом России Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом стал причиной значительных изменений в общественном мнении внутри России и возможностью для деэскалации отношений между двумя странами. Об этом говорится в сообщении главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, опубликованного в соцсети X.

«Диалог работает. Люди прислушиваются. Отличная возможность для деэскалации», — подчеркнул в публикации глава РФПИ.

Дмитриев отметил, что доля россиян, считающих США «враждебными», снизилась с 75% до 40%, тогда как поддержка нормализации отношений с Западом выросла с 52% до 80%.

В своей публикации глава РФПИ сослался на данные негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр» (внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Полный текст заявления Трампа по итогам разговора с Путиным
Политика
Дональд Трамп

В среду, 4 июня, между президентами России и США состоялся телефонный разговор, который длился 1 час 15 минут. Это был четвертый телефонный разговор Путина и Трампа с начала 2025 года. В ходе беседы обсуждались атаки Украины на российские аэродромы и новая ядерная сделка с Ираном.

В Кремле отметили, что вопрос о личной встрече пока не стоит, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул общее понимание необходимости такой встречи.

После начала военной операции на Украине контакты между Россией и США практически прекратились, но с возвращением Трампа в Белый дом диалог начал оживляться. Общение происходит на различных уровнях — от экспертного до высшего.

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Плугина Ирина
Кирилл Дмитриев Владимир Путин Дональд Трамп США Россия
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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