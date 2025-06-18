Стармер допустил изменение визовых правил для части стран из-за мигрантов

Британия может изменить правила выдачи виз для тех стран, которые недостаточно сотрудничают с ней в вопросах нелегальных мигрантов или не принимают тех, кому королевство отказало в убежище

Кир Стармер (Фото: Suzanne Plunkett / WPA / Getty Images)

Великобритания изменит свой подход в выдаче виз в отношении граждан тех стран, которые отказываются принимать назад мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, заявил премьер-министр королевства Кир Стармер на саммите G7 в Канаде, передает The Guardian.

«Я четко дал понять, что мы изучаем такие вопросы, как более разумное использование виз, а также возможность увязки наших визовых правил с тем, как страны, с которыми мы работаем, выполняют свои обязательства по превентивным мерам [против миграции] и соглашениям о возврате [мигрантов]», — сказал он.

Guardian отмечает, что сейчас у Соединенного Королевства заключены соглашения о возвращении мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, с 11 странами: среди них Албания, Индия, Пакистан, Вьетнам, Ирак, Нигерия и Бангладеш. Издание указывает, что механизм показал эффективность: например, число албанцев, запрашивающих убежище в Великобритании, резко сократилось.

Как отметил Стармер, более «гибкие» правила выдачи виз могут коснуться тех стран, которые не имеют подобных договоренностей с Лондоном.

Премьер также рассказал, что обсуждал проблемы миграции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и канцлером Германии Фридрихом Мерцем: речь шла как об усилении существующих мер борьбы, так и о разработке новых.

В этом месяце в Северной Ирландии, которая является частью Соединенного Королевства, вспыхнули антимигрантские протесты. Причиной стало обвинение двух 14-летних мальчиков — румынских иммигрантов — в попытке изнасилования девочки-подростка. Обвиняемые отрицали вину.

Инцидент произошел в городе Баллимина, где, как отмечает Reuters, численность населения иностранного происхождения выше среднебританского показателя. Недовольство жителей вылилось в беспорядки и погромы.