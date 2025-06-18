 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Стармер допустил изменение визовых правил для части стран из-за мигрантов

Британия может изменить правила выдачи виз для тех стран, которые недостаточно сотрудничают с ней в вопросах нелегальных мигрантов или не принимают тех, кому королевство отказало в убежище
Кир Стармер
Кир Стармер (Фото: Suzanne Plunkett / WPA / Getty Images)

Великобритания изменит свой подход в выдаче виз в отношении граждан тех стран, которые отказываются принимать назад мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, заявил премьер-министр королевства Кир Стармер на саммите G7 в Канаде, передает The Guardian.

«Я четко дал понять, что мы изучаем такие вопросы, как более разумное использование виз, а также возможность увязки наших визовых правил с тем, как страны, с которыми мы работаем, выполняют свои обязательства по превентивным мерам [против миграции] и соглашениям о возврате [мигрантов]», — сказал он.

Guardian отмечает, что сейчас у Соединенного Королевства заключены соглашения о возвращении мигрантов, получивших отказ в предоставлении убежища, с 11 странами: среди них Албания, Индия, Пакистан, Вьетнам, Ирак, Нигерия и Бангладеш. Издание указывает, что механизм показал эффективность: например, число албанцев, запрашивающих убежище в Великобритании, резко сократилось.

Как отметил Стармер, более «гибкие» правила выдачи виз могут коснуться тех стран, которые не имеют подобных договоренностей с Лондоном.

Премьер также рассказал, что обсуждал проблемы миграции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони и канцлером Германии Фридрихом Мерцем: речь шла как об усилении существующих мер борьбы, так и о разработке новых.

Трамп призвал активнее депортировать нелегальных мигрантов
Политика
Дональд Трамп

В этом месяце в Северной Ирландии, которая является частью Соединенного Королевства, вспыхнули антимигрантские протесты. Причиной стало обвинение двух 14-летних мальчиков — румынских иммигрантов — в попытке изнасилования девочки-подростка. Обвиняемые отрицали вину.

Инцидент произошел в городе Баллимина, где, как отмечает Reuters, численность населения иностранного происхождения выше среднебританского показателя. Недовольство жителей вылилось в беспорядки и погромы.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

Том Круз получит свой первый «Оскар»

Замгенсека ООН заявила о риске «цепной реакции» ядерных испытаний

АвтоВАЗ покажет три новинки на ПМЭФ

Пашинян намерен национализировать «Элсети Армении» россиянина Карапетяна

Умерла актриса фильма «Любовь и голуби» Наталья Тенякова

Как выглядят стенды компаний в первый день ПМЭФ

Макрон опубликовал видео с участниками саммита G7 под песню про капибар

В России представили актуальный проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург

«Флорида» во второй раз подряд завоевала Кубок Стэнли

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кир Стармер Великобритания мигранты визы
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
Материалы по теме
В Германии ограничат воссоединение беженцев с семьями
Политика
Меркель предупредила, что Европе грозит капут из-за мер против миграции
Политика
Politico узнало о плане ЕС выставить условия для помощи бедным странам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
Первые шаги к госзакупкам: что предпринимателю извлечь из открытых данныхПодписка на РБК, 18:04
ФМИ в России и Ленинградская область подписали договор об инвестициях Отрасли, 17:57
ЦБ оставил официальный курс доллара почти без изменений Инвестиции, 17:56
В Воронеже опровергли «продуктовый коллапс» из-за мобильного интернета Политика, 17:46
В Татарстане объяснили порог замедления мобильного интернета из-за дронов Политика, 17:44
7 шагов против выпадения волос РБК и Пантовигар, 17:43
«Билайн» объявил о регистрации платформы Vega в реестре российского ПО Отрасли, 17:43
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Синоптик назвала маловероятным возвращение жары в Москву до конца июня Город, 17:33
Даниил Медведев вышел в четвертьфинал крупного турнира в Галле Спорт, 17:31
Трамп заявил о разговоре с Путиным Политика, 17:27
Бахрейн предложил российским компаниям плацдарм для выхода на рынки Бизнес, 17:24
«Глазами инженера»: как экскурсионный хобби-проект вырос до экосистемы РБК и VOYAH, 17:20
Каллас заявила о «360-градусной угрозе миру» от России Политика, 17:20
Трамп о вероятности удара США по Ирану: «могу сделать это, а могу и нет» Политика, 17:19