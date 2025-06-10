В Северной Ирландии вспыхнули беспорядки после изнасилования девочки

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В городе Баллимина в Северной Ирландии вспыхнули антимигрантские беспорядки, поводом для которых стал случай изнасилования несовершеннолетней девочки, в котором подозревают приезжих, сообщает издание Belfast Telegraph.

Около 3 тыс. человек вышли на митинг рядом с местом предполагаемого изнасилования. Со временем демонстрация переросла в столкновения с полицией, когда протестующие начали строить баррикады, бросать в сотрудников правоохранительных органов бутылки, фейерверки, тяжелую каменную кладку и кирпичи. Кроме того, люди в масках бросали бутылки с зажигательной смесью в жилые дома и подожгли как минимум один автомобиль.

Как пишет издание, семья предполагаемой жертвы осудила насилие, но поблагодарила протестующих за поддержку.

«Мы хотели бы еще раз поблагодарить людей, которые приехали издалека, чтобы поддержать нас, и попросить, чтобы справедливость восторжествовала должным образом», — цитирует СМИ заявление семьи пострадавшей.

Предполагаемый случай изнасилования девочки произошел в Баллимине вечером 7 июня. Полиция задержала двух 14-летних подростков. Им были предъявлены обвинения в попытке изнасилования, оба подростка отрицают вину.

Как уточнило Rte.ie, они отвечали на вопросы судьи с помощью переводчика с румынского.

Летом 2024 года в Британии начались антимигрантские протесты после того, как 17-летний темнокожий напал на детскую танцевальную студию в Саутпорте. В результате нападения погибли три девочки, еще восемь детей получили ножевые ранения

Участники протестов напали на мечеть и забросали полицейских камнями, а также подожгли автомобили. В некоторых городах прошли задержания митингующих, полиция применяла слезоточивый газ. В Мидлсборо произошли столкновения между протестующими и их противниками, также демонстранты поджигали машины, разбивали окна автомобилей.