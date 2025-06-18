Глава Total заявил о множестве альтернатив российскому газу

Европа больше не может рассматривать Россию как надежного поставщика энергоносителей и ищет альтернативы, заявил глава французской TotalEnergies. Стремясь отказаться от поставок из России, ЕС в 2025 году нарастил закупку СПГ у США

Патрик Пуянне (Фото: Steffens / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Глава французской TotalEnergies Патрик Пуянне считает, что, несмотря на план Евросоюза отказаться от поставок российских энергоносителей, рынок будет хорошо обеспечен вплоть до 2029 года. Об этом он заявил на конференции в Токио, передает Bloomberg.

В начале мая Еврокомиссия представила «дорожную карту» постепенного отказа от поставок российских энергоресурсов, в частности газа, урана и нефти. Инициатива предусматривает запрет на новые контракты на поставку газа из России уже с 1 января 2026 года. При этом подписанные до 17 июня 2025 года краткосрочные контракты придется завершить за год, а долгосрочные — к 1 января 2028 года.

Предложенные меры разработаны с учетом юридических аспектов, которые позволяют компаниям расторгать контракты, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства, пояснял еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Контракты на поставку российского газа сейчас имеет в том числе TotalEnergies, они действуют до 2030-х годов, писал Reuters.

«Европейцы потеряли доверие к России как поставщику. Конечно, для Европы поиск альтернатив имеет основополагающее значение. Хорошая новость заключается в том, что рынок СПГ будет хорошо обеспечен с 2027, 2028 и 2029 годов», — сказал Пуянне.

Стремясь как можно скорее отказаться от поставок российских энергоносителей, в Евросоюзе заявили о готовности обсуждать увеличение поставок СПГ из США. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отмечала, что для ЕС важно продолжать диверсифицировать источники энергии, поэтому блок сотрудничает с разными международными партнерами.

Из-за увеличения закупок европейскими странами экспорт американского СПГ с январь по апрель вырос более чем на 20%, писал Reuters. Всего за этот период США экспортировали 34,6 млн т СПГ, что является самым высоким показателем за всю историю. На долю европейских стран пришлось 26,5 млн т, или 77% от общего объема поставок.

До начала военной операции на Украине доля российского газа в импорте ЕС составляла 45%. Этот показатель сократился до 19% после введения санкций. Несмотря на усилия европейских политиков по отказу от поставок российского газа, сырье по-прежнему поступает в хранилища ряда стран. В начале года Bloomberg сообщил, что ЕС продолжает закупать рекордные объемы российского сырья в виде СПГ, несмотря на прекращение с 1 января 2025 года транзита через Украину.

Российские власти считают санкции, введенные странами Запада, незаконными. В Кремле подчеркивали, что ограничительные меры — это «обоюдоострое орудие» и прежде всего они бьют по жителям Европы.