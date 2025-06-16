Макрон поспорил с Трампом о посредничестве Путина на Ближнем Востоке

Макрон не согласился с Трампом о посредничестве Путина между Ираном и Израилем

Путин ранее выражал готовность посредничать в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Трамп отмечал, что открыт к этому. Однако Макрон назвал препятствием для такой роли Путина участие России в конфликте на Украине

Эмманюэль Макрон (Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters)

Россия не может быть посредником в конфликте между Израилем и Ираном, так как сама вовлечена в другие боевые действия, заявил французский президент Эмманюэль Макрон, передает Le Figaro.

«Я не считаю, что Россия, которая сегодня вовлечена в высокоинтенсивный конфликт и уже несколько лет сознательно не соблюдает Устав ООН, может каким-либо образом выступать в роли посредника», — заявил он во время своего визита в Гренландию.

Также Макрон сообщил, что Париж не помогал Израилю в каких-либо «оборонительных операциях», так как не было «соответствующих запросов». Ранее президент обещал, что если Израиль попросит, то Франция окажет поддержку в обороне.

14 июня президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор и обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. После этого американский лидер сообщил, что Путин заявил о готовности стать посредником в урегулировании напряженности между Ираном и Израилем. Трамп отметил, что «открыт» для посредничества со стороны Москвы.

По данным Israel Hayom, Путин позвонил Трампу по просьбе Ирана. Затем российский президент связался с верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, сообщил ему итоги разговора и посоветовал пойти на переговоры.

Днем ранее, через несколько часов после начала израильской операции против Тегерана, Путин провел переговоры по телефону как с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, так и с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. В разговоре с последним Путин также выразил готовность стать посредником. Он осудил действия Израиля и выразил соболезнования Ирану в этих беседах.

После атак Израиля Иран начал наносить ответные удары. По последним данным, с обеих сторон есть погибшие и раненые, в основном мирные жители. В Иране заявили о 224 жертвах и почти 1,3 тыс. раненых, в Израиле — более десятке погибших и почти 400 пострадавших.