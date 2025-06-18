В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты
Московский аэропорт Жуковский временно не работает, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — написал он в своем телеграм-канале.
Российские аэропорты вводят ограничения на полеты на фоне угроз атак украинских беспилотников. Так, накануне ночью на подлете к Москве сбили два дрона, сообщил тогда мэр Сергей Собнин. На фоне атаки рейсы приостановили аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
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