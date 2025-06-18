 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву ,  
0 

В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Московский аэропорт Жуковский временно не работает, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Жуковский», — написал он в своем телеграм-канале.

Третий за ночь аэропорт России приостановил полеты
Политика
Фото:Михаил Солунин / ТАСС

Российские аэропорты вводят ограничения на полеты на фоне угроз атак украинских беспилотников. Так, накануне ночью на подлете к Москве сбили два дрона, сообщил тогда мэр Сергей Собнин. На фоне атаки рейсы приостановили аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Трамп назвал Такера Карлсона «чокнутым»

Axios: Трамп задумался о передаче Израилю противобункерных бомб

Австрия призвала ЕС готовиться к возобновлению импорта российского газа в случае урегулирования конфликта на Украине

Макрон назвал "хорошей новостью" реакцию Трампа на законопроект об антироссийских санкциях

Reuters: ЕК предложит членам ЕС запретить импорт российского природного газа и СПГ к концу 2027 года

Израильская армия заявила об убийстве нового главы Генштаба Ирана

Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие 100 млрд рублей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Аэропорт Жуковский ограничения Росавиация
Материалы по теме
Третий за ночь аэропорт России приостановил полеты
Политика
В аэропортах Калуги и Тамбова ограничили полеты
Политика
Три лайнера ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Ижевске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 90,75 (-0,19) Инвестиции, 17 июн, 17:39 Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 78,71 (+0,21) Инвестиции, 17 июн, 17:39
В аэропорту Жуковский ввели ограничения на полеты Политика, 04:14
Зеленский сократил программу своего визита в Канаду на саммит G7 Политика, 04:05
Карапетян уехал из дома в сопровождении силовиков Политика, 04:04
Reuters узнал, что G7 отказалась от коммюнике по Украине из-за США Политика, 03:34
Telegraph узнала об отправке в Иран «загадочных» самолетов из Китая Политика, 03:27
Отделения посольства США в Израиле закроют до 20 июня Политика, 03:02
Том Круз получит почетный «Оскар» Общество, 03:01
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
ЦАХАЛ сообщила о серии авиаударов по Тегерану Политика, 02:37
Умер победитель Евро-1984 Бернар Лякомб Спорт, 02:24
Макрон анонсировал «беспрецедентные санкции» против России Политика, 01:58
Хуситы заявили о намерении присоединиться к Ирану в войне с Израилем Политика, 01:51
Министр внутренней безопасности США Ноэм попала в больницу в Вашингтоне Политика, 01:30
Иран выпустил по центру Израиля около 15 ракет Политика, 01:16
В Иране задержали группу агентов «Моссада» со взрывчаткой и дронами Политика, 01:09