Силы ПВО сбили над регионами России 14 беспилотников за три часа
Над регионами России за три часа, с 12:00 до 15:00, силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над Калужской областью — девять, еще три сбили над Тульской, по одному — над Брянской и Смоленской.
В ночь на 17 июня над российскими регионами ПВО уничтожила 147 беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.
Еще 51 БПЛА нейтрализовали с 20:00 до 23:30 16 июня.
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