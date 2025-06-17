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Военная операция на Украине ,  
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Силы ПВО сбили над регионами России 14 беспилотников за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Над регионами России за три часа, с 12:00 до 15:00, силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Калужской областью — девять, еще три сбили над Тульской, по одному — над Брянской и Смоленской.

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В ночь на 17 июня над российскими регионами ПВО уничтожила 147 беспилотников. Дроны сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.

Еще 51 БПЛА нейтрализовали с 20:00 до 23:30 16 июня.

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Полина Дуганова
БПЛА дроны беспилотники Россия ПВО Военная операция на Украине
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