 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

За ночь над десятью регионами России сбили почти 150 дронов

Минобороны: за ночь над десятью регионами России сбили 147 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

С 23:30 16 июня и до 7:00 17 июня над российскими регионами ПВО уничтожила 147 беспилотников, сообщило Минобороны.

Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.

Еще 51 БПЛА был нейтрализован с 20:00 до 23:30 16 июня, уточнило военное ведомство.

В Самарской области беспилотники попытались атаковать предприятие
Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин этой ночью рассказал об отражении атаки двух дронов, направлявшихся к Москве. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили 43 беспилотника. Власти Курской области заявили о 21 уничтоженном дроне. Тверской губернатор Игорь Руденя рассказал в общей сложности о девяти сбитых в регионе БПЛА. О последствиях не сообщается. В остальных регионах данные о беспилотниках не раскрывались.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Минобороны
Материалы по теме
Близ Твери сбили шесть дронов
Политика
Над Россией за ночь сбили 12 беспилотников ВСУ
Политика
В Татарстане выросло число пострадавших после атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 16 июн, 18:29
Грязная крипта: как распознать, защититься и что делать при полученииПодписка на РБК, 08:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:26
При пожаре в квартире в Королеве погибли трое взрослых и двое детей Общество, 08:24
Министр армии США заявил о разговоре с «астронавтом на Луне» Политика, 08:22
Шойгу в третий раз за три месяца прибыл в Пхеньян Политика, 08:16
Взлом под ключ: почему хакером теперь может стать любой — The EconomistПодписка на РБК, 08:07
Новый владелец бывших активов Danone вложит в их развитие ₽100 млрд Бизнес, 08:03
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Продавцы на маркетплейсах выступили против ограничения скидок Технологии и медиа, 08:02
Чат-бот вместо терапевта: что мешает внедрению ИИ в российской медицинеПодписка на РБК, 08:01
Три сотрудника иранской телекомпании погибли при атаке Израиля Политика, 07:52
Инвестиции россиян зависят от блогеров. Эксперты предложили меры контроляПодписка на РБК, 07:30
За ночь над десятью регионами России сбили почти 150 дронов Политика, 07:27
Посольство Китая призвало своих граждан покинуть Израиль по земле Политика, 07:24
Axios узнал об обсуждении встречи США и Ирана на этой неделе Политика, 07:03