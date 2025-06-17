За ночь над десятью регионами России сбили почти 150 дронов

Фото: Минобороны России

С 23:30 16 июня и до 7:00 17 июня над российскими регионами ПВО уничтожила 147 беспилотников, сообщило Минобороны.

Дроны были сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областями и над Московским регионом.

Еще 51 БПЛА был нейтрализован с 20:00 до 23:30 16 июня, уточнило военное ведомство.

Мэр Москвы Сергей Собянин этой ночью рассказал об отражении атаки двух дронов, направлявшихся к Москве. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом сбили 43 беспилотника. Власти Курской области заявили о 21 уничтоженном дроне. Тверской губернатор Игорь Руденя рассказал в общей сложности о девяти сбитых в регионе БПЛА. О последствиях не сообщается. В остальных регионах данные о беспилотниках не раскрывались.