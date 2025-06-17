Reuters узнал о приостановке работы группы для давления США на Россию

Администрация Трампа остановила работу группы, созданной для выработки стратегий давления на Россию, пишет Reuters. Работа по этому направлению потеряла смысл, когда стало понятно, что президент в ней не заинтересован

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила деятельность межведомственной рабочей группы, созданной с целью разработки стратегии по оказанию давления на Россию для ускорения мирных переговоров с Украиной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трех американских чиновников.

Агентство отмечает, что о существовании такой группы ранее не сообщалось. По его информации, она была создана в марте-апреле, но уже в мае потеряла всякие перспективы, когда часть советников Трампа поняла, что президент «не заинтересован в принятии более конфронтационной позиции по отношению к Москве». «Вместо того чтобы сделать больше, возможно, он хотел сделать меньше», — сказал источник.

Урегулирование на Украине было одним из предвыборных обещаний Трампа, но в последние месяцы он все больше разочаровывается в попытках мирного урегулирования, пишет Reuters. Как напоминает агентство, американский лидер не исключал, что США могут отказаться от посреднических усилий. В связи с этим работа группы кажется еще более неактуальной, указали чиновники.

Собеседник Reuters отметил, что группа не была связана с законопроектом о санкциях против России, который сейчас рассматривает американский сенат. В числе инициатив, которые прорабатывала группа, был вопрос о том, как США могли бы оказать давление на бывшие советские республики, а также другие страны Восточной Европы и Азии, чтобы ограничить поток товаров и энергоносителей в Россию и из нее.

Также группа прорабатывала индивидуальные экономические соглашения с некоторыми странами, призванные вывести их «из геополитической орбиты России», пишет Reuters. Один из чиновников упомянул о возможности создания специальной «структуры стимулов», чтобы подтолкнуть Казахстан к более активной работе над соблюдением санкционного режима.

Последний удар по рабочей группе был нанесен примерно три недели назад, когда была уволена большая часть сотрудников Совета нацбезопасности Белого дома (СНБ), пишет Reuters. По словам чиновников, именно сотрудники СНБ координировали работу группы, хотя в них также участвовали представители Госдепартамента, Минфина, Пентагона и американской разведки. Среди тех, кто принимал активное участие в работе, был Эндрю Пик, директор по вопросам Европы и России в СНБ.

Кто именно распорядился остановить работу по разработке стратегии для оказания давления на Россию, неясно, указывает Reuters. Агентство также признает, что неизвестно, знал ли Трамп о формировании рабочей группы, как и о ее роспуске.