Британия объявила о новых антироссийских санкциях против 20 судов

Лондон ввел новые санкции против российских физлиц и судов. Кроме того, под ограничения попало Управление глубоководных исследований Минобороны России

Фото: Дарья Широкова / РБК

Великобритания ввела новые санкции против России — под них попали десять физлиц и 20 судов, сообщило правительство королевства.

«Добавлено десять новых имен и 20 новых судов в рамках режима санкций против России», — сказано в сообщении.

В список санкций включено Управление глубоководных исследований Минобороны России. Среди добавленных 17 июня лиц — граждане Юрий и Игорь Карасевы, Олег Ткач, Владимир Приступа. В списке говорится, что Карасевы связаны с расчетной небанковской кредитной организацией «Металлург», которая тоже попала под санкции.

Как заявили в Лондоне, Приступа и Ткач попали под санкции за управление сетью компаний, поставлявших в Россию товары из списка экспортного контроля Великобритании, в частности, электронику.

Кроме того, под санкции попали АО «Атлас», ООО«Орион Стар Групп», «дочка» «Роснефти» Rosneft Marine UK, Valegro L.L.C-FZ.

Британия регулярно вводит против России новые санкции. Так, в мае Лондон ввел ограничения против Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и Санкт-Петербургской валютной биржи. Эти меры были обоснованы «получением выгоды от правительства России или оказание ему поддержки путем ведения бизнеса в сфере финансовых услуг, имеющей стратегическое значение». Россия считает санкции незаконными и требует их отменить.