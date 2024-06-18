Туск: фон дер Ляйен, Кошта и Каллас близки к получению высших должностей в ЕС

Туск назвал имена тех, кто близок к получению высших должностей в ЕС

После прошедших выборов в ЕП депутатам, помимо формирования его состава, предстоит выбрать глав Еврокомиссии, Евросовета и евродипломатии. Туск заявил, что к получению высших должностей близки фон дер Ляйен, Каллас и Кошта

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, экс-премьер Португалии Антониу Кошта и премьер Эстонии Кая Каллас близки к получению руководящих должностей в ЕС, заявил польский премьер Дональд Туск после переговоров со своим коллегой из Люксембурга Люком Фриденом.

«Я хочу заверить, что мы близки к соглашению. Очень вероятно, что Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас займут руководящие должности [в ЕС]», — сказал Туск (цитата по ТАСС).

Формальное решение по распределению высших постов в ЕС пройдет на саммите лидеров государств сообщества на следующей неделе, пояснил польский премьер.

65-летняя Урсула фон дер Ляйен изначально считалась фаворитом гонки на пост главы Еврокомиссии, который занимает с 2019 года. Ее шансы увеличились успехом EPP на европейских выборах, но, чтобы заполучить необходимое большинство, нужно было убедить канцлера Германии Олафа Шольца от социал-демократов (S&D) и президента Франции Эмманюэля Макрона от либералов (фракция Renew Europe), писал ранее Reuters. 46-летняя действующая премьер-министр Эстонии Кая Каллас, представляющая, как и Макрон, либералов от Renew Europe, считается главным претендентом на пост главы евродипломатии. Ранее она хотела сменить фон дер Ляйен, но впоследствии отказалась от этой идеи. Источник Politico говорил, что премьера Эстонии не хотели видеть в роли главы Еврокомиссии из-за слишком резкого отношения к гражданам России. 63-летний экс-премьер Португалии Антониу Кошта, который подал в отставку в прошлом году из-за коррупционного скандала, выступает кандидатом от социал-демократов (S&D) и является вероятным кандидатом на должность главы Евросовета.

Выборы в Европарламент, проходившие с 6 по 9 июня, стали первыми после Brexit. Жители 27 стран Евросоюза выбрали 720 депутатов на пятилетний срок. Консерваторы, которых представляет Европейская народная партия (EPP), финишировали первыми: согласно предварительным результатам, они получат 190 из 720 мандатов. Правые и ультраправые силы существенно улучшили свое положение — во Франции, Австрии и Италии они пришли первыми, а в Германии обогнали партии правящей коалиции.

Вновь избранным депутатам еще предстоит определить окончательный состав Европарламента с точки зрения распределения мест по фракциям (ряд стран ЕС пока не предоставили окончательные результаты выборов), а также выбрать или переизбрать глав Еврокомиссии (главного исполнительного органа ЕС, сейчас должность занимает фон дер Ляйен), Евросовета (главного политического органа, сейчас должность занимает Шарль Мишель) и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности (сейчас должность занимает Жозеп Боррель).