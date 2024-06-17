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Политика ,  
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FT узнала о намерении лидеров ЕС поддержать переизбрание фон дер Ляйен

FT: лидеры стран ЕС поддержат переназначение фон дер Ляйен главой Еврокомиссии
Вечером 17 июня лидеры стран ЕС на неформальной встрече обсудят кандидатов на пост глав Евросовета, Европейской службы внешних связей и Еврокомиссии. Они поддержат переназначение Урсулы фон дер Ляйен на новый срок
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Denis Balibouse / Reuters)

Лидеры 27 стран — членов Евросоюза на неформальном ужине в Брюсселе вечером 17 июня поддержат переназначение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок, сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов и чиновников. Официально кандидатуру главы ЕК утвердят на саммите 27–28 июня.

«Какой-либо другой результат не обсуждается. Для нее жребий брошен», — сказал изданию высокопоставленный дипломат ЕС. По словам еще одного источника, в понедельник вечером лидеры хотят «отправить кристально ясное сообщение», поэтому «нет никаких сомнений относительно того, каким будет окончательное решение».

Фон дер Ляйен — экс-министр обороны Германии, она возглавила Еврокомиссию в 2019 году, став первой женщиной на этом посту. В марте Европейская народная партия (EНП) выдвинула ее на новый срок. Для переизбрания ей нужно сначала заручиться поддержкой квалифицированного большинства из 27 лидеров ЕС, а затем получить не менее 361 голоса от 720 членов Европейского парламента. Сторонники фон дер Ляйен уверены, что она получит необходимые голоса, учитывая победу ЕНП на выборах в Европарламент.

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Политика
Урсула фон дер Ляйен

Действующая глава ЕК пользуется уважением в ЕС за политику по борьбе с коронавирусом и реакцию блока на начатые Россией военные действия на Украине, пишет FT. Вместе с тем она раздражает власти некоторых стран своим «централизованным подходом к принятию решений». Фон дер Ляйен раскритиковали в венгерском МИДе, заявив, что при ней «безопасность и экономические показатели Евросоюза только ухудшились».

На встрече 17 июня также будут обсуждаться кандидаты на должности председателя Евросовета (сейчас этот пост занимает Шарль Мишель, у которого с фон дер Ляйен давний конфликт) и Европейской службы внешних связей, которую возглавляет Жозеп Боррель. По словам источников FT, сменить их могут бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта и эстонский премьер Кая Каллас.

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фон дер Ляйен Урсула

председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

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