«Известия» узнали об идее запретить въезд членам нежелательных структур

Генпрокуратура предлагает запретить въезд и пребывание в России иностранцам и лицам без гражданства, участвующим в деятельности нежелательных организаций, пишут «Известия». В списке нежелательных — 167 позиций

Фото: Олег Яковлев / РБК

Генпрокуратура предложила запретить въезд, проживание и пребывание на территории России иностранцам, участвующим в деятельности нежелательных организаций, сообщают «Известия» о ссылкой на бумаги ведомства.

Генпрокуратура предлагает дополнить один из пунктов законопроекта МВД с предложениями по ужесточению миграционного законодательства. «Известия» ознакомились с документом и утверждают, что он уже разослан по ведомствам на согласование.

МВД предложило запретить въезд и пребывание в России тем, кто выступает за «насильственное изменение основ конституционного строя», пишет газета. В пояснительной записке говорится, что такой подход необходим для защиты значимых в стране ценностей.

Генпрокуратура предлагает дополнить этот пункт, чтобы ограничения коснулись иностранцев или лиц без гражданства, которые участвуют «в деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории РФ». Такую меру ведомство считает необходимой «с учетом крайней актуальности противодействия иностранного вмешательства во внутренние дела» страны.

В перечне иностранных и международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными, значатся 167 НПО, среди них западные правозащитные организации, исследовательские центры и СМИ. За работу на нежелательную организацию и ее финансирование предусмотрена уголовная ответственность (ст. 284.1). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы (за организацию деятельности нежелательной организации).

Неделей ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательной любую зарубежную организацию, в том числе ту, что была создана государственными органами других стран. До этого Дума одобрила в первом чтении инициативу об уголовном наказании за участие в любой нежелательной организации, а не только неправительственной.