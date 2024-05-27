В Думе поддержали наказание за работу в любых нежелательных организациях

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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект поправок о наказании за участие в работе любых нежелательных организаций, передает ТАСС.

Проект о наказании за участие в любой нежелательной организации, а не только в неправительственной (НПО), внесли в Думу в начале апреля. Одним из авторов выступил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В случае принятия закона за участие в нежелательной организации может грозить штраф до 500 тыс. руб. или лишение свободы на срок до четырех лет, а за организацию ее деятельности — до шести лет заключения.

По данным на 27 мая, в перечне нежелательных организаций Минюста было 165 записей.

В феврале в Госдуму внесли законопроект о признании нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают не только НПО, но иностранные государственные органы. Инициативу разработали в думской комиссии по расследованию вмешательства извне.