Минюст внес в список нежелательных Германский исторический институт

Институт приостановил проведение мероприятий и конкурса на получение стипендий. Он был основан в 2005 году с целью развития научного сотрудничества историков из России и Германии

Здание Минюста РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст внес в список нежелательных организаций Германский исторический институт в Москве (Deutsches Historisches Institut Moskau; DHI Moskau), следует из перечня ведомства.

Генпрокуратура о признании института нежелательным не сообщала.

Сейчас DHI приостановил проведение мероприятий и конкурса на получение стипендий.

Германский исторический институт был основан в 2005 году, его деятельность направлена на «развитие и укрепление научного сотрудничества историков из России и Германии». DHI — один из 11 зарубежных исследовательских институтов Фонда им. Макса Вебера из Бонна, финансируемого Федеральным министерством образования и научных исследований Германии.

Сейчас в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными, значатся уже 167 НПО.

В марте в список нежелательных попали сразу четыре немецкие организации — Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN), Фонд имени Фридриха Эберта, Германское общество изучения Восточной Европы, а также XZ foundation. Последняя была создана журналистом Михаилом Зыгарем (признан в России иноагентом) и кинорежиссером Ильей Хржановским (также признан в России иноагентом).