Минюст внес в список нежелательных Германский исторический институт
Минюст внес в список нежелательных организаций Германский исторический институт в Москве (Deutsches Historisches Institut Moskau; DHI Moskau), следует из перечня ведомства.
Генпрокуратура о признании института нежелательным не сообщала.
Сейчас DHI приостановил проведение мероприятий и конкурса на получение стипендий.
Германский исторический институт был основан в 2005 году, его деятельность направлена на «развитие и укрепление научного сотрудничества историков из России и Германии». DHI — один из 11 зарубежных исследовательских институтов Фонда им. Макса Вебера из Бонна, финансируемого Федеральным министерством образования и научных исследований Германии.
Сейчас в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными, значатся уже 167 НПО.
В марте в список нежелательных попали сразу четыре немецкие организации — Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN), Фонд имени Фридриха Эберта, Германское общество изучения Восточной Европы, а также XZ foundation. Последняя была создана журналистом Михаилом Зыгарем (признан в России иноагентом) и кинорежиссером Ильей Хржановским (также признан в России иноагентом).
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