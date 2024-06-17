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Политика ,  
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Минюст внес в список нежелательных Германский исторический институт

Минюст внес в список нежелательных организаций Германский исторический институт
Институт приостановил проведение мероприятий и конкурса на получение стипендий. Он был основан в 2005 году с целью развития научного сотрудничества историков из России и Германии
Здание Минюста РФ
Здание Минюста РФ (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст внес в список нежелательных организаций Германский исторический институт в Москве (Deutsches Historisches Institut Moskau; DHI Moskau), следует из перечня ведомства.

Генпрокуратура о признании института нежелательным не сообщала.

Сейчас DHI приостановил проведение мероприятий и конкурса на получение стипендий.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Германский исторический институт был основан в 2005 году, его деятельность направлена на «развитие и укрепление научного сотрудничества историков из России и Германии». DHI — один из 11 зарубежных исследовательских институтов Фонда им. Макса Вебера из Бонна, финансируемого Федеральным министерством образования и научных исследований Германии.

Сейчас в перечне иностранных и международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными, значатся уже 167 НПО.

В марте в список нежелательных попали сразу четыре немецкие организации — Мобильная академия поддержки гендерной демократии и миротворчества (OWEN), Фонд имени Фридриха Эберта, Германское общество изучения Восточной Европы, а также XZ foundation. Последняя была создана журналистом Михаилом Зыгарем (признан в России иноагентом) и кинорежиссером Ильей Хржановским (также признан в России иноагентом).

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минюст нежелательные организации

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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