Дума поддержала уголовное наказание за участие в нежелательных структурах

Законопроектом предусмотрены штрафы и лишение свободы сроком до четырех лет за участие в любой нежелательной организации, ранее это касалось только иностранных НПО. В Думе заявляют, что устраняют «пробел в законодательстве»

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о возможности признавать нежелательной любую зарубежную организацию, сообщила пресс-служба Думы.

Проект предлагает дополнить федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Спикер Вячеслав Володин отметил, что сейчас нежелательной может быть признана только деятельность зарубежных НПО. «Этот правовой пробел в законодательстве необходимо устранить, чтобы исключить возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны», — добавил Володин.

По мнению спикера Госдумы, организации, созданные госструктурами из США, Великобритании и других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. «Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — подчеркнул Володин.

Помимо этого, Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за участие в любой нежелательной организации. Проект о наказании за участие в любой нежелательной организации, а не только в неправительственной, внесли в Думу в начале апреля.

Одним из авторов стал председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Он отмечал, что при принятии поправок участие в деятельности любой нежелательной организации граждан будет грозить штрафом в размере до 500 тыс. руб. или лишением свободы сроком до четырех лет (за организацию такой деятельности — до шести лет).

Пискарев уточнял, что предложенные меры не коснутся международных межправительственных организаций, куда входит Россия.

В настоящее время в перечне нежелательных организаций свыше 160 юрлиц, среди них западные правозащитные организации, исследовательские центры и СМИ.

Для тех иностранцев, кто участвует в деятельности нежелательных организаций, въезд в Россию запрещен. Также за работу на нежелательную организацию и ее финансирование уже предусмотрена уголовная ответственность (ст. 284.1). Максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы (за организацию деятельности нежелательной организации).