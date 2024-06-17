В НЛМК рассказали об атаке дронов на металлургический комбинат
17 июня на территории предприятия, которое выпускает только продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили РБК в пресс-службе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).
«Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме», — сообщили там.
В пресс-службе компании уточнили, что всего с начала 2024 года в четырех атаках на предприятие было задействовано суммарно десять БПЛА, направленных на производственные сооружения. Два дрона были уничтожены до того, как достигли промышленной площадки.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на 17 июня в Липецке были подавлены четыре беспилотника.
«Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он. Во всех случаях обошлось без жертв.
МЧС по Липецкой области объявило красный уровень «угрозы атаки БПЛА» для Липецка, Липецкого муниципального образования, Хлевенского муниципального района в 3:17 мск, а отменило в 6:15 мск.
Позже днем Артамонов написал, что, по уточненным данным, БПЛА оказалось три — сначала крупные обломки были приняты за еще один сбитый дрон. По его словам, детали беспилотника упали на крышу террасы одного из частных домов. «С восстановлением поможем», — написал губернатор.
Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший в России производитель стали, это основная производственная площадка группы НЛМК. По итогам 2021 года его мощности составляли 14,2 млн т.
Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК — Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.
Выручка ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» за девять месяцев 2023 года составила 524,78 млрд руб., а чистая прибыль — 182,13 млрд руб.
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