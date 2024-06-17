В НЛМК рассказали об атаке дронов на металлургический комбинат

Всего с начала года в четырех атаках на предприятие было задействовано суммарно десять дронов, которые были направлены на производственные сооружения, подсчитали в НЛМК

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

17 июня на территории предприятия, которое выпускает только продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили РБК в пресс-службе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

«Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме», — сообщили там.

В пресс-службе компании уточнили, что всего с начала 2024 года в четырех атаках на предприятие было задействовано суммарно десять БПЛА, направленных на производственные сооружения. Два дрона были уничтожены до того, как достигли промышленной площадки.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на 17 июня в Липецке были подавлены четыре беспилотника.

«Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он. Во всех случаях обошлось без жертв.

МЧС по Липецкой области объявило красный уровень «угрозы атаки БПЛА» для Липецка, Липецкого муниципального образования, Хлевенского муниципального района в 3:17 мск, а отменило в 6:15 мск.

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Позже днем Артамонов написал, что, по уточненным данным, БПЛА оказалось три — сначала крупные обломки были приняты за еще один сбитый дрон. По его словам, детали беспилотника упали на крышу террасы одного из частных домов. «С восстановлением поможем», — написал губернатор.