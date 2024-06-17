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Военная операция на Украине ,  
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В НЛМК рассказали об атаке дронов на металлургический комбинат

Сюжет
Военная операция на Украине
Всего с начала года в четырех атаках на предприятие было задействовано суммарно десять дронов, которые были направлены на производственные сооружения, подсчитали в НЛМК
НЛМК NLMK ₽188,98 -1,27% Купить
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

17 июня на территории предприятия, которое выпускает только продукцию общегражданского назначения, был зафиксирован прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили РБК в пресс-службе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК).

«Никто из сотрудников не пострадал. Предприятие работает в штатном режиме», — сообщили там.

В пресс-службе компании уточнили, что всего с начала 2024 года в четырех атаках на предприятие было задействовано суммарно десять БПЛА, направленных на производственные сооружения. Два дрона были уничтожены до того, как достигли промышленной площадки.

В Липецке подавили четыре беспилотника
Политика
Липецк

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на 17 июня в Липецке были подавлены четыре беспилотника.

«Еще два БПЛА были подавлены над промышленной территорией Липецка. На месте падения обломков работают сотрудники правоохранительных органов», — написал он. Во всех случаях обошлось без жертв.

МЧС по Липецкой области объявило красный уровень «угрозы атаки БПЛА» для Липецка, Липецкого муниципального образования, Хлевенского муниципального района в 3:17 мск, а отменило в 6:15 мск.

Власти второго за ночь региона сообщили об опасности атаки БПЛА
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Позже днем Артамонов написал, что, по уточненным данным, БПЛА оказалось три — сначала крупные обломки были приняты за еще один сбитый дрон. По его словам, детали беспилотника упали на крышу террасы одного из частных домов. «С восстановлением поможем», — написал губернатор.

Новолипецкий металлургический комбинат — крупнейший в России производитель стали, это основная производственная площадка группы НЛМК. По итогам 2021 года его мощности составляли 14,2 млн т.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК — Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении находится 20,7% акций компании.

Выручка ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» за девять месяцев 2023 года составила 524,78 млрд руб., а чистая прибыль — 182,13 млрд руб.

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Теги
Георгий Смирнов, Герман Костринский
БПЛА НЛМК Липецкая область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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