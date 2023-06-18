AFP сообщило, что конфликт на Украине обнажил бреши в ПВО Европы

После холодной войны западные страны значительно сократили свои силы ПВО, однако сейчас спрос на них вновь увеличивается, поскольку многие государства закупают ракеты и беспилотники. Это стало очевидным при поставках ПВО Киеву

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Боевые действия на Украине, где активно используются беспилотники и ракеты, обнажили бреши в противовоздушной обороне европейских государств, которые, по словам экспертов, будет тяжело, долго и дорого закрыть, сообщает Agence France-Presse.

Агентство отмечает, что многие западные страны после окончания холодной войны значительно сократили силы ПВО. Например, как говорилось в докладе депутатов французского парламента, Париж избавился от восьми из девяти зенитно-артиллерийских полков.

В последнее время страны НАТО вновь обращаются к противовоздушной обороне, поскольку все больше государств приобретают крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и беспилотные летательные аппараты, рассказал полковник морской пехоты США в отставке, старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан. Однако, по его словам, пока такого вооружения не так много.

«Я думаю, что еще через пять лет их (сил ПВО. — РБК) будет намного больше, но сейчас Украине это не поможет», — добавил Кансиан.

Украинские власти не раз обращались к западным странам с просьбой поставить больше систем ПВО. В частности, Вашингтон и Берлин передали Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, а Франция и Италия обещали отправить ЗРК SAMP/T. Москва осуждает поставки вооружений Киеву.

Как пишет AFP, Германия планирует потратить на противовоздушную оборону €5 млрд из фонда в €100 млрд, предназначенного на восстановление вооруженных сил стран в ближайшие годы. В бюджете Франции заложена та же сумма на период до 2030 года.

Что касается закупок, то европейский производитель ракет MBDA подписал контракты на €2 млрд с Францией и Италией на поставку 700 ракет Aster, используемых, в частности, на ЗРК SAMP/T. А Польша потратит €2,2 млрд на 44 пусковые установки и сотни ракет CAMM.

Кроме того, в прошлом году ряд европейских стран, в том числе Германия, Бельгия, государства Прибалтики и др., объединились в рамках проекта Euro Sky Shield, который подразумевает создание общеевропейской системы ПВО. Инициатива предполагает совместные закупки систем противовоздушной обороны, например, американских Patriot, американо-израильских Arrow-3 и немецких Iris-T.

Во Франции проект раскритиковали. В докладе французских парламентариев говорится о «полном отсутствии европейских решений <...> против продвижения американской и израильской продукции». На это указали и в базирующемся в Берлине аналитическом центре SWP. По мнению аналитиков, Sky Shield «противоречит цели укрепления промышленной и технологической базы обороны Европы».

Управляющий директор AeroDynamic Advisory Ричард Абулафия отметил, что в критике этого проекта нет ничего нового. По его словам, «большая проблема всегда заключается во Франции», которая не хочет уступать лидерство в производстве. «Всякий раз, когда НАТО пытается стандартизировать, очевидно, что должны приниматься важные решения с точки зрения того, кто руководит производством и дизайном», — объяснил эксперт.

AFP пишет, что параллельно с Парижским авиасалоном, который пройдет на следующей неделе и где будут представлены в том числе системы ПВО, французские власти проведут конференцию по противовоздушной обороне, «чтобы попытаться сгладить разногласия».

«Немцы предложили промышленное соглашение, мы предлагаем стратегическую инициативу: иметь суверенный потенциал европейской противовоздушной обороны с европейским оборудованием», — сказал французский дипломатический источник AFP.