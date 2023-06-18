В Китай прибыл Энтони Блинкен

Визит госсекретаря США может стать «подготовкой почвы» для встречи американского и китайского лидеров, сообщает Reuters. Джо Байден накануне заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин в воскресенье, сообщает Reuters.

Он должен был посетить страну еще в феврале, но отменил поездку после обнаружения в небе над Соединенными Штатами китайского воздушного шара — «шпиона». Газета The Financial Times со ссылкой на источники писала, что в ходе визита планировалась встреча главы Госдепартамента с председателем КНР Си Цзиньпином.

Блинкен стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Китай за время руководства США Джо Байденом, отмечает агентство.

Ожидается, что во время своего пребывания, которое продлится до понедельника, 19 июня, госсекретарь встретится со своим нынешним и бывшим коллегами Цинь Ганом и Ван И, а также, возможно, и с Си Цзиньпином.

Этот визит может стать «подготовкой почвы» для встречи американского и китайского лидеров, сообщает Reuters. Байден накануне заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в ближайшие несколько месяцев.

В начале апреля издание Politico писало, что Пекин фактически заморозил контакты с американским руководством после того, как Соединенные Штаты сбили китайский воздушный шар. По данным издания, в частности, был отложен визит Блинкена в Пекин и не состоялся телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина.

Politico указывало, что в действиях Китая «всегда есть определенная степень дипломатического театра», но источники среди американских чиновников опасаются, что препятствия со стороны Пекина к диалогу с Вашингтоном могут иметь глобальные последствия в случае крупного кризиса.

Газета Financial Times связывала отказ Китая принять госсекретаря США с опасениями, что ФБР одновременно с его визитом опубликует результаты расследования об инциденте с «шаром-шпионом».