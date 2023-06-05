Пентагон показал видео с перекрывшим путь эсминцу США китайским кораблем

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 02 июн, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 02 июн, 16:14
Глава «Абрау-Дюрсо» рассказал о «дауншифтинге» цен на российские вина Бизнес, 11:58
Курский губернатор заявил о развертывании рубежей радиоэлектронной борьбы Политика, 11:50
В Индии обрушился четырехполосный мост через Ганг. Видео Общество, 11:45
Украинский министр заявил о непригодности половины бомбоубежищ в Киеве Политика, 11:45
Гладков сообщил о 611 попаданиях в Шебекинском округе за сутки Политика, 11:42
Все устали, а результата нет: что делать с повышенной тревогой в команде Pro, 11:42
Трусову и Щербакову не включили в состав сборной России на сезон Спорт, 11:37
Счастье — это навык, который можно развить
Научитесь фокусироваться на хороших моментах и наслаждаться жизнью на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Футуролог — об успешных и провальных инвестиционных стратегиях Стиль, 11:36
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 11:26
Власти Москвы согласовали возведение семи спортобъектов с начала года Город, 11:24
Роспотребнадзор начал изымать сидр после смертей в Ульяновской области Общество, 11:23
В Bloomberg узнали о возможном преемнике главы Binance Чанпэна Чжао Крипто, 11:22
Как новые телеком-сервисы меняют коммуникацию бизнеса с клиентами Тренды, 11:20
Видео слез Ибрагимовича после объявления о завершении карьеры Спорт, 11:14
Политика ,  
0 

Пентагон показал видео с перекрывшим путь эсминцу США китайским кораблем

ВМС США опубликовали видео с пересекающим путь американскому эсминцу кораблем Китая
В Южно-Китайском море китайский военный корабль пересек путь эсминцу США на расстоянии порядка 140 м перед ним. ВМС США распространили видео инцидента

Пентагон показал видео с перекрывшим путь эсминцу США китайским кораблем
Video

Военно-морские силы США распространили видео с «небезопасными действиями» китайского военного корабля в Южно-Китайском море, сообщает Reuters. Речь идет об эпизоде, когда китайский военный корабль 4 июня перекрыл путь американскому эсминцу Chung-Hoon в Тайваньском проливе.

О происшествии накануне сообщало канадское издание Global News, корреспондент которого был на борту фрегата ВМС Канады Monreal, вместе с которым американский эсминец совершал «рутинный проход» в Южно-Китайском море. По данным издания, китайский корабль направился в сторону эсминца США на большой скорости, а его экипаж связался с американским кораблем и призвал сменить направление, предупредив, что иначе произойдет столкновение.

Военные США попросили китайских коллег держать дистанцию, но в итоге все же сменили курс и замедлились. В результате китайский корабль прошел перед Chung-Hoon. Расстояние между кораблями в этот момент составляло порядка 140 м.

ВМС США сочли действия китайских военных непрофессиональными и небезопасными, указывает агентство. Министерство обороны Тайваня назвало действия Китая с кораблями США и Канады «провокацией» и заявило, что поддержание мира и стабильности в проливе является общей обязанностью свободных и демократических стран.

Пекин, в свою очередь, заявил, что США и Канада «злонамеренно» создают проблемы и риски в Тайваньском проливе. Их действия «подрывают региональный мир и стабильность», а также «посылают ложные сигналы силам «независимости Тайваня», заявил старший полковник Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая Ши И.

Читайте на РБК Pro
Эмигрировал и заработал $2,1 млрд на йогуртах: история Хамди Улукайи
До ₽200 тыс., не считая бонусов: как строить карьеру менеджеру проектов
Как Pepsi 60 лет гналась за славой Sprite и что из этого вышло
Как китайская Кремниевая долина извлекла пользу из противостояния с США

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил 5 июня на брифинге, что маневр корабля НОАК вблизи американского эсминца в Южно-Китайском море был необходимой и законной мерой против провокации США. «Я хочу подчеркнуть, что правда заключается в том, что США первыми провоцируют проблемы, а Китай решает их в соответствии с законами и правилами, — сказал Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Китай ВМС США корабль эсминец
Материалы по теме
Корабли США и Китая едва не столкнулись близ Тайваня
Политика
Экс-министр обороны Тайваня предупредил о «немыслимой цене» за оружие США
Политика
Байден после слов об оттепели с Китаем пригрозил ему из-за Тайваня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter