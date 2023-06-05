Пентагон показал видео с перекрывшим путь эсминцу США китайским кораблем

В Южно-Китайском море китайский военный корабль пересек путь эсминцу США на расстоянии порядка 140 м перед ним. ВМС США распространили видео инцидента

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Военно-морские силы США распространили видео с «небезопасными действиями» китайского военного корабля в Южно-Китайском море, сообщает Reuters. Речь идет об эпизоде, когда китайский военный корабль 4 июня перекрыл путь американскому эсминцу Chung-Hoon в Тайваньском проливе.

О происшествии накануне сообщало канадское издание Global News, корреспондент которого был на борту фрегата ВМС Канады Monreal, вместе с которым американский эсминец совершал «рутинный проход» в Южно-Китайском море. По данным издания, китайский корабль направился в сторону эсминца США на большой скорости, а его экипаж связался с американским кораблем и призвал сменить направление, предупредив, что иначе произойдет столкновение.

Военные США попросили китайских коллег держать дистанцию, но в итоге все же сменили курс и замедлились. В результате китайский корабль прошел перед Chung-Hoon. Расстояние между кораблями в этот момент составляло порядка 140 м.

ВМС США сочли действия китайских военных непрофессиональными и небезопасными, указывает агентство. Министерство обороны Тайваня назвало действия Китая с кораблями США и Канады «провокацией» и заявило, что поддержание мира и стабильности в проливе является общей обязанностью свободных и демократических стран.

Пекин, в свою очередь, заявил, что США и Канада «злонамеренно» создают проблемы и риски в Тайваньском проливе. Их действия «подрывают региональный мир и стабильность», а также «посылают ложные сигналы силам «независимости Тайваня», заявил старший полковник Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая Ши И.

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил 5 июня на брифинге, что маневр корабля НОАК вблизи американского эсминца в Южно-Китайском море был необходимой и законной мерой против провокации США. «Я хочу подчеркнуть, что правда заключается в том, что США первыми провоцируют проблемы, а Китай решает их в соответствии с законами и правилами, — сказал Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).