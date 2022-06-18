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Политика ,  
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Тысячи жителей Лондона вышли на митинг из-за кризиса стоимости жизни

Рабочие, учителя, врачи и другие жители Великобритании вышли на акцию протеста в Лондоне. Они обвиняют правительство в кризисе стоимости жизни и требуют повышения зарплат, которых стало не хватать из-за инфляции

Тысячи протестующих вышли на улицы Лондона с требованием к правительству решить экономические проблемы, передает Би-Би-Си.

Акцию протеста организовал Конгресс профсоюзов (TUC), который подсчитал, что уровень зарплаты не успевает за инфляцией. Рабочие прошли маршем к парламенту и призвали правительство к повышению уровня зарплат и улучшению условий труда для сотрудников госсектора.

К шествию присоединились и члены Союза учителей (NASUWT). Они пожаловались на то, что их зарплата не соответствует рабочей нагрузке, при этом ее не хватает на проживание.

В ответ на претензии представитель Министерства финансов заявил, что правительство оказывает финансовую помощь 8 млн малоимущих семей и помогает им оплачивать счета за электроэнергию. Министерство образования поблагодарило учителей за их труд и отметило, что работает над повышение зарплаты и выплатой премий.

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Фото:Andreas Rentz / Getty Images

В митинге участвовали и представители Коммунистической партии Великобритании, члены парламента от Лейбористской партии, следует из постов в Twitter. Они указывали, что присоединились к акции из-за того, что кабинет министров подводит британцев. Как пишет The Guardian, на улицы вышли врачи и железнодорожники.

Из-за худшего кризиса стоимости жизни за более чем 40 лет британцы приехали в Лондон со всей страны, отмечает Mirror. Для этого они забронировали более 100 автобусов. По данным издания, протестующие скандировали лозунги «Мы требуем лучшего», «Покончить с войной, а не с благосостоянием», «избавиться от дефицита топлива, отопить дома сейчас».

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Путин спрогнозировал инфляцию до 15% к концу года
Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

В апреле уровень инфляции в Великобритании достиг 7,8% годовых, что на 1,6 п.п. больше, чем в марте. При этом показатель поднялся с 1,6% годовых в апреле прошлого года и стал рекордным впервые за 30 лет.

В мае из-за роста инфляции Банк Великобритании повысил базовую процентную ставку до максимума за 13 лет, с 0,75 до 1% годовых. Это стало четвертым повышением ставки подряд с декабря 2021 года. Регулятор называл причинами инфляционного давления военную операцию России на Украине и опасения по поводу нарушения цепочки поставок в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Китае.

За февраль—апрель этого года реальные средние зарплаты в стране снизились на 2,2 п.п., что стало самым резким падением с 2011 года.
Средний заработок британцев без учета премиальных выплат в апреле оказался на 3,4% ниже, чем годом ранее. Это стало наибольшим падением с момента начала сбора современной статистики в 2001 году.

При этом статистика показала, что с учетом премий номинальные зарплаты в Великобритании за три месяца росли: в частном секторе — на 8%, в госсекторе — на 1,5%.

Медианная среднемесячная зарплата (уровень, который показывает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше) в Великобритании составляет £2,076 (145,9 тыс. руб. по текущему курсу), следует из данных Национальной статистической службы.

Заработная плата также зависит от сектора: самая маленькая зарплата у обслуживающего персонала гостиничного бизнеса и сферы общепита (медианная зарплата в секторе — £1068 или 75 тыс. руб.), самая высокая — в финансах и страховании (£3379 или 237,5 тыс. руб.).


Авторы
Теги
Жанна Антохина
протест Лондон Инфляция Зарплаты

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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