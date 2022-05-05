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Финансы ,  
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Банк Англии повысил учетную ставку до максимума за 13 лет

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Здание Банка Англии (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Банк Англии повысил базовую процентную ставку с 0,75 до 1% годовых, до максимума за 13 лет, сообщается на сайте регулятора.

Это четвертое повышение ставки подряд с декабря 2021 года. Решение поднять ее было принято на фоне растущей инфляции. В марте она выросла в Великобритании на 7% по сравнению с мартом прошлого года, что примерно на 1 п.п. выше февральского прогноза.

Как отмечается в сообщении Банка Англии, глобальное инфляционное давление резко усилилось после начала спецоперации России на Украине. Речь идет, в том числе, о росте опасений по поводу дальнейшего нарушения цепочки поставок, которые подогревает и ухудшение ситуации с COVID-19 в Китае.

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Следующее заседание регулятора запланировано на 16 июня. Регулятор ожидает, что инфляция продолжит расти в течение года и составит чуть более 9% во втором квартале и в среднем немногим более 10% на пике в четвертом.

Накануне, 4 мая, Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за 22 года повысила базовую ставку сразу на 50 б.п., с 0,25–0,5 до 0,75–1% годовых.

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