Реальные зарплаты британцев упали до минимума за 20 лет

Рост реальных зарплат в Великобритании не поспевает за уровнем инфляции. Это привело к рекордному более чем за десять лет падению реальных доходов жителей страны

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В Великобритании за три месяца реальные средние зарплаты снизились на 2,2 п.п., это наибольшее падение с 2011 года, следует из данных Национальной статистической службы страны.

С поправкой на инфляцию средний заработок британцев без учета премиальных выплат в апреле был на 3,4% ниже, чем годом ранее. Это стало самым большим падением с момента начала сбора современной статистики в 2001 год, подсчитал Bloomberg.

Инфляция в Великобритании за апрель составила 7,8% годовых, на 1,6 п.п. больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: годом ранее, в апреле 2021 года, инфляция составляла 1,6% годовых. Апрельский показатель инфляции в Британии является также рекордным более чем за 30 лет — с апреля 1991 года.

При этом данные статистической службы также показывают, что с учетом премий номинальные зарплаты в стране за февраль—апрель 2022 года росли: в частном секторе — на 8%, в госсекторе — на 1,5%. Наибольший вклад в рост номинальных зарплат в частном секторе внесли компании финансового сектора и прочих бизнес-услуг — плюс 10,6%, в том числе за счет больших бонусов, поясняет статистическая служба. Однако даже рост номинальной общей заработной платы во всех секторах (плюс 4,2% без учета премий и 6,8% с их учетом) все равно не смог опередить инфляцию.

Медианная среднемесячная зарплата (уровень, который показывает, что 50% рабочих мест оплачиваются ниже этого значения и 50% рабочих мест — выше) в Великобритании составляет £2,076 (около $2,5 тыс. или 150 тыс. руб. по текущему курсу), следует из данных Национальной статистической службы. Заработная плата также зависит от сектора: самая маленькая зарплата у обслуживающего персонала гостиничного бизнеса и сферы общепита (медианная зарплата в секторе — £1068), самая высокая — в финансах и страховании (£3379).

По данным Росстата, медианная среднемесячная зарплата в российской экономике за 2020 год составила 32 422 руб.

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Статистическая служба также указывает, что на рынке труда появилось 20 тыс. вакансий за три месяца и 503 тыс. вакансий за год. Общее число открытых вакансий в стране составило в мае 2022 года рекордные 1,3 млн. Безработица упала до 3,8%, что ниже, чем допандемийный уровень.

В мае Банк Англии из-за роста инфляции повысил базовую процентную ставку до максимума за 13 лет, с 0,75 до 1% годовых. Это стало четвертым повышением ставки подряд с декабря 2021 года. Британский регулятор указывал, что глобальное инфляционное давление резко усилилось после начала спецоперации России на Украине, а также из-за опасений по поводу нарушения цепочки поставок в связи с ухудшением ситуации с COVID-19 в Китае.

Следующее заседание Банка Англии по базовой ставке запланировано на 16 июня. Регулятор ожидает, что инфляция продолжит расти в течение года и составит чуть более 9% во втором квартале и в среднем немногим более 10% на пике в четвертом.