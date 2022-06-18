Washington Post узнала о подготовке США к затяжному конфликту на Украине

В Белом доме прогнозировали такой сценарий еще до начала боевых действий, пишет WP. Чтобы ускорить развязку, США усилили поставки оружия Киеву. В России же передачу вооружений, напротив, связывают со стремлением затянуть конфликт

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США и их союзники готовятся к затяжному конфликту на Украине, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщил один из собеседников издания в Госдепартаменте, в Белом доме обсуждали возможность длительных боевых действий еще до начала российской спецоперации, когда о вероятности вооруженного конфликта начали сообщать СМИ. Чиновник пояснил, что увеличение поставок американского оружия на Украине как раз нацелено на предотвращение затягивания боевых действий: в Вашингтоне пытаются добиться отказа Москвы от их продолжения и одновременно укрепить позицию Киева на мирных переговорах.

По словам сотрудника Госдепа, американская администрация исходит из того, что достижение Россией своих целей на Украине было бы «очень плохо» для США, их союзников и международного сообщества.

США, а также страны Евросоюза, Австралия, Канада после начала российской военной операции поставили Украине несколько пакетов военной помощи. В апреле советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался на то, что ЕС поставляет Киеву не то оружие, которое ему необходимо, а сами поставки занимают слишком много времени. Президент Владимир Зеленский просил о самолетах, ракетах и «чем-нибудь», чем можно защищать страну. В конце того же месяца он заявил, что его «наконец услышали» и Украина получает те вооружения, о которых просила.

В начале июня власти США сообщили, что в рамках пакета военной помощи на $700 млн поставят Украине РСЗО HIMARS, другое оружие, боеприпасы и оборудование.

Российские власти осуждают передачу Киеву оружия. По мнению президента Владимира Путина, цель «возни» вокруг таких поставок — как можно сильнее затянуть конфликт. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что, раз НАТО «вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси, то на войне как на войне».

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При этом в Москве подчеркивают, что цели военной операции на Украине будут выполнены, несмотря на «накачку» Киева западным оружием.