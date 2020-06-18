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Минюст США назвал четыре принципа реформы деятельности соцсетей

Минюст США опубликовал план корректировки регламентов работы соцсетей. Американская администрация хочет заставить их тщательнее отсеивать опасный контент, но при этом не нарушать свободу слова

Министерство юстиции США представило план по реформированию законодательства с целью заставить социальные сети тщательнее контролировать распространяемый на их платформах контент. Минюст, в частности, предлагает пересмотреть положения 230-го раздела акта о благопристойности при телекоммуникациях от 1996 года. На основании этого раздела веб-сайты получают широкий иммунитет от судебного преследования. Американское ведомство назвало четыре принципа реформы раздела.

  • Создать дополнительные стимулы для борьбы с опасным контентом в онлайне

Минюст предлагает лишить высокотехнологичные компании иммунитета от уголовного преследования в ряде случаев, когда провайдер знал или помогал распространению на своей платформе опасного контента, противоречащего законодательству США. Иммунитета планируется лишить при распространении контента с признаками правонарушений сексуального порядка, эксплуатации несовершеннолетних, терроризма и виртуального преследования. При этом онлайн-платформы сохранят иммунитет от преследований за клевету, если она была распространена на платформах третьими лицами.

  • Укрепить полномочия федеральных властей

Минюст предлагает создать условия, при которых правительство сможет успешнее бороться с распространением противозаконного контента. В частности, иммунитет 230-го раздела не будет действовать в случае исков к компаниям со стороны властей.

  • Повысить конкурентоспособность высокотехнологичных компаний

Высокотехнологичные компании не смогут пользоваться иммунитетом в случаях, когда им предъявлены обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. «Нецелесообразно позволять большим и частно доминирующим [на рынке] онлайн-платформам пользоваться иммунитетом 230-го раздела в случае споров о нарушении антимонопольного законодательства, где речь идет об угрозе конкуренции», — говорится в документе.

  • Защитить свободу слова

Минюст призвал сделать критерии, руководствуясь которыми компании смогут удалять контент со своих платформ, более прозрачными. Таким образом провайдеры лишатся возможности блокировать любой контент и высказывания пользователей, которые провайдеры считают «нежелательными». Вместо этого компании должны тщательнее бороться с информацией, представляющей опасность для детей, следует из документа.

Представители Twitter и Facebook заявили, что выступают в поддержку иммунитета, который полагается им в соответствии с разделом 230, отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ). Представители Twitter считают, что лишение компаний иммунитета может негативно отразиться на свободе слова в онлайн-среде. Как отметили в Facebook, пересмотр 230-го раздела может привести к тому, что онлайн-компании внезапно окажутся ответственными за весь контент, который распространяют миллиарды людей по всему миру.

Изменение закона 1996 года возможно только после одобрения соответствующих поправок конгрессом. В то же время в палате представителей большинство принадлежит Демократической партии — оппонентам президента Дональда Трампа и его Республиканской партии. Новые предложения [Минюста] вряд ли смогут преодолеть раскол в конгрессе в оставшееся время до президентских выборов в ноябре, пишет WSJ. Как отмечает издание, ряд демократов положительно относятся к идее пересмотра 230-го раздела, но опасаются, что администрация Трампа воспользуется этими реформами в собственных политических целях. «Я не хочу становиться агентом полиции мнений Билла Барра [глава Минюста США в администрации Трампа]», — посетовал сенатор Ричард Блюменталь.

Трамп решил приравнять соцсети к СМИ
Политика
Дональд Трамп

Почему Трамп недоволен соцсетями

В конце мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о предотвращении онлайн-цензуры», касающийся регулирования деятельности соцсетей. По мнению американского лидера, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется». «Нельзя позволить ограниченному числу онлайн-платформ самим определять, к каким высказываниям у американцев может быть доступ или которые они могут высказывать в интернете», — говорилось в указе. Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они перестают быть просто «досками объявлений и должны рассматриваться как создатели контента», отмечалось в тексте. Из указа также следовало, что онлайн-платформы прибегают к непоследовательным, нерациональным и необоснованным оправданиям для цензуры американцев. При этом они получают прибыль, распространяя дезинформацию иностранных правительств, например китайского.

Ранее Трамп обвинял Twitter в попытках вмешаться в президентскую гонку США. Президент пожаловался на соцсеть, после того как к двум его твитам об опасности голосования по почте была добавлена пометка, предлагающая пользователям проверить достоверность таких высказываний. Кроме того, Twitter скрыл еще одно сообщение Трампа, в котором тот назвал «отморозками» протестующих в Миннеаполисе, где в течение нескольких дней проходили погромы и протесты.

Трамп решил приравнять соцсети к СМИ
Политика
Дональд Трамп

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: соцсети, США, Дональд Трамп, Министерство юстиции
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