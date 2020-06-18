Минюст США назвал четыре принципа реформы деятельности соцсетей

Повысить конкурентоспособность высокотехнологичных компаний

Высокотехнологичные компании не смогут пользоваться иммунитетом в случаях, когда им предъявлены обвинения в нарушении антимонопольного законодательства. «Нецелесообразно позволять большим и частно доминирующим [на рынке] онлайн-платформам пользоваться иммунитетом 230-го раздела в случае споров о нарушении антимонопольного законодательства, где речь идет об угрозе конкуренции», — говорится в документе.

Защитить свободу слова

Минюст призвал сделать критерии, руководствуясь которыми компании смогут удалять контент со своих платформ, более прозрачными. Таким образом провайдеры лишатся возможности блокировать любой контент и высказывания пользователей, которые провайдеры считают «нежелательными». Вместо этого компании должны тщательнее бороться с информацией, представляющей опасность для детей, следует из документа.

Представители Twitter и Facebook заявили, что выступают в поддержку иммунитета, который полагается им в соответствии с разделом 230, отмечает газета The Wall Street Journal (WSJ). Представители Twitter считают, что лишение компаний иммунитета может негативно отразиться на свободе слова в онлайн-среде. Как отметили в Facebook, пересмотр 230-го раздела может привести к тому, что онлайн-компании внезапно окажутся ответственными за весь контент, который распространяют миллиарды людей по всему миру.

Изменение закона 1996 года возможно только после одобрения соответствующих поправок конгрессом. В то же время в палате представителей большинство принадлежит Демократической партии — оппонентам президента Дональда Трампа и его Республиканской партии. Новые предложения [Минюста] вряд ли смогут преодолеть раскол в конгрессе в оставшееся время до президентских выборов в ноябре, пишет WSJ. Как отмечает издание, ряд демократов положительно относятся к идее пересмотра 230-го раздела, но опасаются, что администрация Трампа воспользуется этими реформами в собственных политических целях. «Я не хочу становиться агентом полиции мнений Билла Барра [глава Минюста США в администрации Трампа]», — посетовал сенатор Ричард Блюменталь.

Почему Трамп недоволен соцсетями

В конце мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о предотвращении онлайн-цензуры», касающийся регулирования деятельности соцсетей. По мнению американского лидера, социальные сети до подобного указа «могли делать все, что захочется». «Нельзя позволить ограниченному числу онлайн-платформ самим определять, к каким высказываниям у американцев может быть доступ или которые они могут высказывать в интернете», — говорилось в указе. Когда крупные и влиятельные компании социальных сетей подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они перестают быть просто «досками объявлений и должны рассматриваться как создатели контента», отмечалось в тексте. Из указа также следовало, что онлайн-платформы прибегают к непоследовательным, нерациональным и необоснованным оправданиям для цензуры американцев. При этом они получают прибыль, распространяя дезинформацию иностранных правительств, например китайского.



Ранее Трамп обвинял Twitter в попытках вмешаться в президентскую гонку США. Президент пожаловался на соцсеть, после того как к двум его твитам об опасности голосования по почте была добавлена пометка, предлагающая пользователям проверить достоверность таких высказываний. Кроме того, Twitter скрыл еще одно сообщение Трампа, в котором тот назвал «отморозками» протестующих в Миннеаполисе, где в течение нескольких дней проходили погромы и протесты.