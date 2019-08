США расширили санкции против Северной Кореи

Соединенные Штаты в пятницу расширили свой санкционный список в отношении КНДР, добавив в него двух физических лиц и три компании, следует из сообщения Министерства финансов США.

В частности, под санкции попали два физлица из Тайваня и три тайваньские судоходные компании — Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd и Jui Zong Ship management Co ltd. Кроме того, в перечень заблокированных попало судно Shang Yuan Bao, в котором были заинтересованы вышеперечисленные фигуранты, сообщает американское казначейство.

В сообщении сказано, что меры введены за нарушение санкций, ограничивающих поставку нефтепродуктов в КНДР. «Судоходные компании, торгующие с Северной Кореей, подвергают себя значительному риску санкций, несмотря на мошенническую практику, которую они пытаются использовать», — предупредил Минфин США.

В июне президент США Дональд Трамп на год продлил санкции против КНДР в связи с его ядерной программой. Впервые санкции против Пхеньяна были введены в 2008 году, после чего ежегодно продлевались.