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Отставки губернаторов ,  
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Экс-глава Алтая устроился на работу в «Росгеологию»
Ушедший в отставку глава Республики Алтай Александр Бердников стал советником гендиректора «Росгеологии». Недавно руководство госхолдинга сменилось на фоне скандала, связанного с бывшим топ-менеджером Русланом Горрингом
Александр Бердников (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Покинувший пост в марте глава Республики Алтай Александр Бердников стал советником генерального директора государственного холдинга «Росгеология» Сергея Горькова, рассказал РБК близкий к властям региона источник и подтвердили в пресс-службе холдинга. Бердников будет заниматься взаимодействием с регионами, уточнили представители «Росгеологии».

С Бердниковым обсуждались разные варианты его трудоустройства, рассказал РБК собеседник в руководстве региона. Предложение перейти на работу в геологический холдинг ему сделали в администрации президента 23 мая. В этот день Владимир Путин встретился с губернаторами-отставниками.

Бердников ушел в отставку 20 марта, в ходе весенней ротации губернаторов. Его преемником стал председатель некоммерческого партнерства ГЛОНАСС Олег Хорохордин. Бердников руководил республикой 13 лет, незадолго до его отставки проведенный на Алтае закрытый опрос показал низкие рейтинги региональных властей.

В апреле «Росгеологию» возглавил замминистра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков. Его предшественник Роман Панов ушел со своего поста 21 марта. Свой уход он связал с «плановой ротацией кадров», но увольнению предшествовал скандал в госкорпорации, связанный с его заместителем Русланом Горрингом. Горринга уволили за нарушение этического кодекса компании после появления в интернете видеозаписи со стримингового сервиса Twitch. На видео Горринг с использованием нецензурной лексики рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации и угрожал другим игрокам.

Позднее против Горринга завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд сначала отправил его под арест до 7 мая, затем арест был продлен еще на два месяца.

Авторы: Евгения Кузнецова, Людмила Подобедова
Теги: «Росгеология», Алтай, назначения
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