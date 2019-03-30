Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков

После скандала с замглавой «Росгеологии» Русланом Горрингом и увольнением главы корпорации Романа Панова, структуру возглавит экс-глава ВЭБа Сергей Горьков. С июля 2018 года он работает в Минэкономразвития замом Орешкина

Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков. Об этом сообщили РБК два источника в органах федеральной власти.

По словам собеседников РБК, о назначении Горькова официально объявят в понедельник или во вторник.

Представитель Росгеологии отказался от комментариев. Представитель Минприроды России отказался подтвердить или опровергнуть информацию. ​РБК направил запрос в пресс-службу Росимущества. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос РБК.

Заместителем министра Сергей Горьков успел проработать менее года, с июля 2018 года. Будущий замминистра в 1994 году окончил академию ФСБ, в этом же году начал работать в коммерческих структурах. С 1997 года Горьков работал в нефтекомпании ЮКОС, став впоследствии вице-президентом компании. В 2005 году он перешел в совет директоров транспортной компании Fesco. В банковскую отрасль он перешел в 2008 году, став директором департамента кадровой политики «Сбербанка». К 2016 году он стал зампредом правления крупнейшего российского банка. В 2016 году он стал председателем «Внешэкономбанка».

В конце мая Владимир Путин сменил его на посту главы ВЭБа бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым. Горьков перешед в Минэкономразвития, где курировал блок внешнеэкономических вопросов — тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС.