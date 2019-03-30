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Новым главой «Росгеологии» станет экс-глава ВЭБа Сергей Горьков
После скандала с замглавой «Росгеологии» Русланом Горрингом и увольнением главы корпорации Романа Панова, структуру возглавит экс-глава ВЭБа Сергей Горьков. С июля 2018 года он работает в Минэкономразвития замом Орешкина

Новым главой «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и экс-предправления ВЭБа Сергей Горьков. Об этом сообщили РБК два источника в органах федеральной власти.

По словам собеседников РБК, о назначении Горькова официально объявят в понедельник или во вторник.

Представитель Росгеологии отказался от комментариев. Представитель Минприроды России отказался подтвердить или опровергнуть информацию. ​РБК направил запрос в пресс-службу Росимущества. Представитель Минэкономразвития не ответил на запрос РБК.

Заместителем министра Сергей Горьков успел проработать менее года, с июля 2018 года. Будущий замминистра в 1994 году окончил академию ФСБ, в этом же году начал работать в коммерческих структурах. С 1997 года Горьков работал в нефтекомпании ЮКОС, став впоследствии вице-президентом компании. В 2005 году он перешел в совет директоров транспортной компании Fesco. В банковскую отрасль он перешел в 2008 году, став директором департамента кадровой политики «Сбербанка». К 2016 году он стал зампредом правления крупнейшего российского банка. В 2016 году он стал председателем «Внешэкономбанка».

В конце мая Владимир Путин сменил его на посту главы ВЭБа бывшим вице-премьером Игорем Шуваловым. Горьков перешед в Минэкономразвития, где курировал блок внешнеэкономических вопросов — тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС.

Предыдущий глава «Росгеологии» Роман Панов покинул свой пост 21 марта. Уход с должности, произведенный по распоряжению «Росимущества», он связал с «плановой ротацией кадров». Увольнению Панова предшествовал громкий скандал в госкорпорации, связанный с его заместителем Русланом Горрингом. Горринга уволили за нарушение этического кодекса компании после появления в интернете видеозаписи со стримингового сервиса Twitch. На видео Горринг с использованием нецензурной лексики рассказывал о встречах с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, сексуальных отношениях с сотрудницами госкорпорации и угрожал другим игрокам компьютерной игры.

Позднее против Горринга завели уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 7 мая. Как выяснилось, впервые дело против него было возбуждено еще в 2011 году. Но, по данным Следственного комитета, Горринг, носивший при рождении фамилию Ганижев, скрылся от следствия и сменил имя, после чего его объявили в розыск.

Авторы: Людмила Подобедова, Георгий Тадтаев
При участии: Тимофей Дзядко, Антон Фейнберг
Теги: Сергей Горьков, Росгеология
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